Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır. "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından; Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler; - Özgeçmiş, (YÖK Formatında) - ALES belgesi, - Yabancı dil sınav belgesi , - Onaylı lisans, yüksek lisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, (e-Devlet çıktısı olabilir) - Onaylı lisans transkripti, - Nüfus cüzdanı fotokopisi, - 3 Adet vesikalık fotoğraf, - adli sicil belgesi, - nüfus kayıt örneği,-ikametgah,- askerlik terhis belgesi,- e-Devletten hizmet belgesi, varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

Başvuru Yapılacak Adres: Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No: 1Y Bina Kodu: 34481742, 34398 Sarıyer/İstanbul

İrtibat numarası: 0212 210 10 10

Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlana İlişkin Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme, Sınav ve Sonuç Tarihlerine İlişkin Bilgilere Aşağıda Yer Verilmiştir:

İlan Başlama Tarihi : 03 Aralık 2022

Son Başvuru Tarihi : 19 Aralık 2022

Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 21 Aralık 2022

Sınav Giriş Tarihi ve Saati (F akülte / Yüksekokul) : 23 Aralık 2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 26 Aralık 2022

Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı web adresi : www.nisantasi.edu.tr

ÖNEMLİ NOTLAR

- Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 4'lük not

sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği tablosu kullanılacaktır.