Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

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Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi" hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

. PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, T.C. Knnlık Kartı Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Adlı Sicil Belgesi, varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, Erkek adaylar için Askerlik Dimim Belgesi ve kamu kuramlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri (kurum içinden başvuranlar hariç) ve Yaym Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren PDF fonnatmda hazırlanmış olan, 1 (Bir) adet fiziki dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 6 (Altı) adet USB Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim ederek veya posta ile göndererek başvurmaları gerekmektedir.

. DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Adli Sicil Belgesi, varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi ve kamu kuramlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri (kurum içinden başvuranlar hariç) ve Yaym Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren PDF fonnatmda hazırlanmış olan, 1 (Bir) adet fiziki dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (Dört) adet USB Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim ederek veya posta ile göndererek başvurmaları gerekmektedir.

. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet). Adli Sicil Belgesi, varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi ve kamu kuramlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgelen (kurum içinden başvuranlar hariç) ve Yayın Listesi ile birlikle bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren PDF fonnatmda hazırlanmış olan, 1 (Bir) adet fiziki dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (Dört) adet USB Flash Bellek ile kadro ilanın yapıldığı Fakiiltc/Yliksckokul/Mcslek Yüksekokuluna şahsen teslim ederek veya posta ile göndererek başvurmaları gerekmektedir.

. ÖNEMLİ NOTLAR:

1-Başvuracak adaylann "Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesinde belirlenen koşullan yerine getirmeleri gerekmekte olup, (http://www.bitliseren.edii.tr/) adresinden Ünivcrsitcmiz/Mcvzuatlar/Yönergeler kısmından başvuracakları unvana ait formları eksiksiz doldurup, her sayfası imzalı olacak şekilde başvuru dosyasına eklemeleri zorunludur.

2-Yurtdışından alınan diplomaların ve unvanların Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

3-Başvuracak adaylann başvuru formunda bulunan ilan numarasını mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.

4-Posta ile yapılacak başvurulana son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

5-Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvurulan değerlendirilmez.

6- Teslim edilecek belgelerden E-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belgeler kabul edilecek olup E-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmekledir.

7- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

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