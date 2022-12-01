Ana sayfa4/B İlanları

Milli Eğitim Bakanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 aralık 2022

Kaynak : İşkur
İlan Giriş : 01 Aralık 2022 00:32, Son Güncelleme : 01 Aralık 2022 00:36
Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANINA İLİŞKİN DUYURU

Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca; 2021 ve 2022 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 23-27 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 10 (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Yapılacak olan sınava ilişkin kılavuz www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr- yegitek.meb.gov.tr adresinde ve Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (Özel Şartlar İçin)

Telefon: 0 (312) 296 94 49

Personel Genel Müdürlüğü

Telefon: 0 (312) 413 38 13 - 0 (312) 413 28 40

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 58 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 58 sözleşmeli personel alacak
Kayseri Üniversitesi 6 sözleşmeli personel alacak

Kayseri Üniversitesi 6 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı