Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır.

Gerekli görülmesi halinde Rektörlükçe ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ilanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.karabuk.edu.tr web adresinde mevcuttur. (Tel: 444 0 478) Duyurulur.

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B-BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

1. Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı, T.C. No'sunu, yazışma Adreslerini Telefon Numaralarını Belirten Başvuru Formu

2. Özgeçmiş

3. Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi

4. Yabancı dil sınavı (YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi.

5. Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.)

6. İstenilen alanla ilgili halen yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi. (e-Devletten alınacak kare kodlu öğrenci belgesi kabul edilir.)

7. Vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (657 sayılı kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.)

9. Adli sicil kaydı. (e-Devletten alınacak karekodlu sicil kaydı kabul edilir.)

10. Lisans Transkripti (Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü veya e-Devletten alınmış karekodlu belge kabul edilir.)

11. Bonservis (Deneyim şartı aranan ilanlar için gereklidir.)

12. SSK Hizmet Dökümü (Deneyim şartı aranan ilanlar için gereklidir.)

13. Hizmet Belgesi (Kamu çalışanlar için - Kıdem şartı aranan ilanlar için gereklidir.)

C-DİĞER AÇIKLAMALAR

1. Başvurular ve sürece ilişkin bilgiler www.karabuk.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

2. Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin www.karabuk.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

3. Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

5. Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

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