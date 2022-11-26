Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (on beş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanun'un Ek 38'inci maddesi uyarınca belirlenen % 20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilenlerin başvuruları ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doçentlik kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemezler. Daha önce Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup, başvurusu halen derdest olanlar ile herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; yükseköğretim kurumları tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Belgesi"ne sahip olmaları gerekir. Yükseköğretim kurumları dışında alınan Eğiticilerin Eğitimi Belgeleri Rektörlüğümüze bağlı Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli kabul edilecektir. (Bu belge atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)

Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 21.03.2022 tarihli, E.20185 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı ile bildirilen 16.03.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

AÇIKLAMALAR

1. Doçentliğini kimya alanında almış olup biyomalzemeler ile romatizmal hastalıkların tedavisine yönelik çalışmaları olmak.

2. Doçentliğini yakınçağ tarihi alanında almış olup aşiretler ve sözlü tarih üzerine çalışmaları olmak.

3. Doçentliğini anorganik kimya alanında almış olup asimetrik nitroaldol reaksiyonları ve moleküler tanıma alanlarında çalışmaları olmak.

4. Doçentliğini kimya alanında almış olup aminofosfinler ve asimetrik transfer hidrojenasyon uygulamaları alanında çalışmaları olmak.

5. Doçentliğini felsefe ve din bilimleri alanında almış olup zihni varlıkla ilgili çalışmaları olmak.

6. Doçentliğini felsefe ve din bilimleri alanında almış olup Osmanlı medreselerinin ıslahı konusunda çalışmaları olmak.

7. Doçentliğini temel İslam bilimleri alanında almış olup Diyarbakır şeriyye sicilleri üzerine çalışmaları olmak.

8. Doçentliğini mimarlık alanında almış olup bina bilgisi konusunda çalışmaları olmak.

9. Doçentliğini kadın hastalıkları ve doğum bilim alanında almış olup tüp bebek sertifikasına sahip olmak.

10. Doçentliğini genel cerrahi bilim alanında almış olup böbrek transplantasyonu cerrahisi ve böbrek hasarıyla ilgili deneyim ve çalışmaları olmak.

11. Doçentliğini iç hastalıkları bilim alanında almış olup nefroloji yandal uzmanı olmak.

12. Doçentliğini kardiyoloji bilim alanında almış olup pulmoner arteriel hipertansiyonla ilgili çalışmaları olmak.

13. Doçentliğini göğüs hastalıkları bilim alanında almış olup uyku laboratuvar sertifikasına sahip olmak.

14. Doçentliğini histoloji ve embriyoloji bilim alanında almış olmak.

15. Doçentliğini veterinerlik doğum ve jinekolojisi bilim alanında almış olmak.

16. Doçentliğini veterinerlik histoloji ve embriyoloji ilgili bilim alanında almış olmak.

17. Doçentliğini biyoloji eğitimi bilim alanında almış olup biyoloji öğretimi üzerine çalışmaları olmak.

18. Doçentliğini matematik alanında almış olup diferansiyel geometri alanında çalışmaları olmak.

19. Doçentliğini matematik alanında almış değişken üslü uzaylarla ilgili çalışmaları olmak.

20. Doçentliğini tarla bitkileri yetiştirme ve ıslahı alanında almış olup yem bitkileri konusunda çalışmaları olmak.

21. Doçentliğini dünya dilleri ve edebiyatları alanında almış olup Arap dili ve edebiyatı alanında çalışmaları olmak.

22. Doçentliğini kimya alanında almış olup protein tirozin fosfataz 1B inhibitörleri konusunda çalışmaları olmak.

23. Doçentliğini mimarlık alanında almış olup yapı bilgisi ve tarihi yapılar ile ilgili çalışmaları olmak.

24. Tıpta uzmanlık eğitimini iç hastalıkları, doçentliğini nefroloji bilim alanında almış olmak.

25. Doçentliğini yeniçağ tarihi alanında almış olup kent tarihi üzerine çalışmaları olmak.

26. Doçentliği İslam tarihi ve sanatları bilim alanında almış olup Abbasiler dönemi politikalarıyla ilgili çalışmaları olmak.

27. Doçentliğini maliye alanında almış olup yerel yönetim maliyesi üzerine çalışmaları olmak.

28. Doktorasını çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ana bilim dalında yapmış olup kanserli çocuklar üzerinde çalışmaları olmak.

29. Doktorasını hemşirelik anabilim dalı cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında yapmış olup ameliyat öncesi ve sonrası tamamlayıcı tedavi yöntemleri konusunda çalışmaları olmak.

30. Lisans ve lisansüstü eğitimini sosyal hizmet alanında yapmış olup klinik sosyal hizmet konusunda çalışmaları olmak.

31. Doktorasını iktisat tarihi alanında yapmış olup ahkam defterleri konusunda çalışmaları olmak.

32. Lisans eğitimini ve doktorasını sağlık yönetimi alanında yapmış olup medikal turizm konusunda çalışmaları olmak.

33. Doktorasını jeoloji mühendisliği alanında yapmış olup doğal yapı taşlarının konservasyonu ve bozunma mekanizması üzerine çalışmaları olmak.

34. Doktorasını İngiliz dili eğitimi alanında yapmış olup İngilizce konuşma becerilerinin öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

35. Doktorasını eğitim programları ve öğretim alanında yapmış olup eğitimde teknoloji entegrasyonu konusunda çalışmaları olmak.

36. Doktorasını ve uzmanlığını ortodonti alanında almış olup diş intrüzyonu konusunda çalışmaları olmak.