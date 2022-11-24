Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 15 uzman yardımcısı alacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan;

İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 9'uncu derece kadrolarda görev yapmak üzere, giriş sınavı ile 15 adet "İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı" alınacaktır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav Ankara Üniversitesi; sözlü sınav Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından yapılacaktır.

Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, sınava çağırılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

I- GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, yukarıda belirtilen öğrenim dalından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından birini bitirmiş olmak,

c) 2021 veya 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından, yukarıdaki tabloda belirtilen puan türü itibariyle 70 ve üzeri puan almış olmak,

d) Başvuru tarihi itibariyle; son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS/e-YDS) İngilizce dilinden asgari 70 (Yetmiş) ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer düzeyde puanı aldığına dair belge sahibi olmak,

e) 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak

II - BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

- Adaylar başvurularını 12 Aralık 2022 ile 25 Aralık 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru yapacaktır.

- Başvuru sırasında E-Devlet üzerinden mezuniyet bilgisi, KPSS puanı, YDS puanı, adli sicil kaydı ve ikamet bilgileri alınacak olup, e-devlet üzerinden erişilemeyen diploma, yabancı dil puanı gibi bilgiler gerekirse beyan edilerek yüklenebilecektir.

- Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra e-devlet üzerinde "Başvurularınız" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularınız" ekranında "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

- Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından KPSS puanına göre yüksek puan alandan başlamak üzere 300 aday yazılı sınava girmeye hak kazanacak. En son aday ile aynı puana sahip olan tüm adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır.

- Başvuruları değerlendirme sürecihttps://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tradresi üzerinden takip edilebilecek ve yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesiwww.tihek.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.

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IV- SINAV ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

A- YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ

a) Yazılı sınava girmeye hak kazandığı ilan edilen adaylar, 27/12/2022 -

30/12/2022 tarihleri arasında; sınav ücreti olan 150 (Yüzelli) TL'yi

http://semsinav.ankara.edu.trweb sitesinde yer alan tahsilat kısmına

ödemelidir. Ödemeler kredi kartı ya da banka kartı ile yapılabilir.

b) Yazılı sınava girmeye hak kazanan ve listede adı ilan edilenlerden, belirtilen tarih aralığında sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir. Sınava, girmeyen adayların sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

c) Adaylar sınava girecekleri salon ve sıra no bilgilerini içeren sınav giriş belgelerinihttp://semsinav.ankara.edu.trinternet adresinden 04.01.2023 tarihinden itibaren alabilecektir. Yazılı sınav, 08.01.2023 Pazar günü saat 14:00'da Ankara Üniversitesi Yerleşkelerinde gerçekleştirilecektir.

d) Adaylar sınava; sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. Kimlik numarasını bulunan, süresi geçerli ve güncel fotoğraflı bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport) ile girebileceklerdir.

e) Başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

f) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak ve sözlü sınava katılabilmek için en az 70 puan almış olmak gerekir.

g) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar (60) aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Yazılı Sınav Konuları ve Puanlama

- Genel Kültür (% 10),

- Genel Yetenek (% 10),

- Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ve ilgili diğer düzenlemeler (% 30).

- Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri), Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku), İnsan Hakları, Anayasa Yargısı (% 50).

B- SÖZLÜ SINAV

a) Sözlü Sınav Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından yapılacak olup, sözlü sınavın yeri, günü ve saati Kariyer Kapısı Platformu aracılığıyla adaylara bildirilecektir.

b) Komisyon başkanı ve üyeleri tarafından her bir aday aşağıda belirtilen konu başlıklarına göre puanla değerlendirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

c) Adayın sözlü sınavından başarılı sayılabilmesi için, sınav komisyonu başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Sözlü Sınav Konuları ve Puanlama

a) Yukarıda belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 Puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 Puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 Puan)

d) İnsan haklarına duyarlılığı, birikimi ve tecrübesi (10 Puan)

e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 Puan)

f) Genel yetenek ve genel kültürü ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan)

V- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI:

a) Yerleştirme puanı; yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

b) Adaylar; yerleştirme puanı en yüksek olandan başlanmak suretiyle sıralamaya konulur ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl; giriş sınavında başarılı olmak şartıyla Giriş Sınavı Komisyonunca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilir.

c) Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, Kariyer Kapısı Platformu web sitesinde ve Kurumun hizmet binasında ilan edilir.

d) Yerleştirme puanı olarak 70 (yetmiş) ve/veya üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

V. DİĞER HUSUSLAR:

Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Yazılı sınav, sözlü sınav, atama ve göreve başlama aşamalarının herhangi birinde; eksik evrakının bulunduğu, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve/veya ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit edilenlerin sınavları ve gerçekleştirilmişse atamaları geçersiz sayılır. Bunlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit edilenler hakkında derhal Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisiyse, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.