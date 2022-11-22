İstanbul İhracatçı Birlikleri 9 personel alacak

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne uzman yardımcsı, bilgisayar programcısı, idari memur ve şoför kadrosunda personel alımı yapılacaktır.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne (İİB)

Uzman Yardımcısı kadrosu için üç (3),

Bilgisayar Programcısı kadrosu için bir (1),

İdari Memur kadrosu için üç (3),

Şoför kadrosu için iki (2)

olmak üzere, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla personel alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) 01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 ve daha sonra doğanlar)

e) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

g) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

h) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

Başvuru Şartları

i) Uzman Yardımcısı kadrosuna başvurmak için Üniversitelerin dört (4) yıllık Fakültelerinin aşağıda yer alan Tablo'da belirtilen bölümlerinden mezun olmak; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça dillerinden birinden 2020-2021-2022 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak (ikinci yabancı dil tercih sebebidir),

j) Bilgisayar Programcısı kadrosuna başvurmak için en az dört yıl eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümleri ile bilgisayar, elektrik, elektronik, bilişim mühendisliği ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak, İngilizce yabancı dil bilgisinden 2020-2021-2022 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak (ikinci yabancı dil tercih sebebidir),

k) İdari Memur kadrosuna başvurmak için Üniversitelerin 4 yıllık Fakültelerinin aşağıdaki Tablo'da belirtilen bölümlerinden veya 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının aşağıdaki Tablo'da belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

l) Şoför kadrosuna başvurmak için Ön Lisans Kamu Personeli Seçme Sınavından aşağıdaki Tablo'da belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almak, en az 5 yıldır (B) sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanıyor olmak,

m) Ağustos 2021 (Lisans), Eylül 2022 (Lisans) ve/veya Ekim 2022 (Ön Lisans) dönemi Kamu Personel Seçme Sınavlarından (KPSS) aşağıda yer alan Tablo'da belirtilen fakülte/bölümün karşısında yer alan puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış olmak,

3- Başvurular, istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için on (10) adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört (4) katı kadar aday sınava çağırılır. Sınava başvuranların sayısının on (10)'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağırılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağırılır.

4- Başvuruda İstenilen Belgeler*

1- Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.iib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu,

2- T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim" ibaresinin yazılarak imzalanması)

3- İki adet vesikalık fotoğraf,

4- Öğrenim diploması fotokopisi veya Barkodlu Mezuniyet belgesi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)

5- Barkodlu KPSS Sınav Sonuç Belgesi,

6- Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir barkodlu belge,

7- Barkodlu Adli sicil belgesi,

8- Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için),

9- Güncel Özgeçmiş (CV)

10- Şoför kadrosu başvuruları için Ehliyet (Ehliyet fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim" ibaresinin yazılarak imzalanması)

11- Şoför Kadrosu için var ise Psikoteknik sonuç belgesinin eklenmesi

*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

5- Diğer Hususlar

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine 21/12/2022 tarihi saat 16.00'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir. Adaylar Genel Sekreterliğimizde sadece 1 (bir) kadroda görev almak için başvuruda bulunabilecekler; birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları sonradan iptal edilecektir.

6- Sözlü Sınav

Sınava katılacak adayların listesinin yayınını takiben sözlü sınav 29/12/2022 tarihinde Genel Sekreterliğimiz hizmet binası; İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Dış Ticaret Kompleksi C Blok 5.Kat Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No: 3 Bahçelievler / İstanbul Posta Kodu: 34197 adresinde gerçekleştirilecektir. Mülakata hak kazanan aday listesi Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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