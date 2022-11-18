Ana sayfaDaimi İşçi İlanları

Siirt Üniversitesi 7 İşçi Alacak

Siirt Üniversitesi 7 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 25 kasım 2022

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 18 Kasım 2022 01:59, Son Güncelleme : 18 Kasım 2022 02:02
Yazdır
Siirt Üniversitesi 7 İşçi Alacak

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı iş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli işçi" alımı yapılacaktır.

Hayvan Bakıcısı özel şartları arasında Sürü Yetiştiriciliği Eğitimi Belgesine sahip olmak bulunmakta olup, ilanın yayınlandığı tarihten önce bu belgeye sahip olunması gerekmektedir. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilana Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) https://www.iskur.gov.tr// adresinden ulaşılabilir. Başvurular, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 21/11/2022-25/11/2022 tarihleri arasında elektronik olarak kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Ayrıca Türkiye iş Kurumu müdürlüklerinden de yapılabilecektir. Adayların ilanla ilgili tüm ayrıntılara Üniversitemiz web sayfası (https://www.siirt.edu.tr) üzerinden erişebilecektir, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar ihtiyaç halinde başvuru süreciyle ilgili olarak 0 484 212 1111 dahili 3402/3410 ve 3411 telefon numaraları ve personel@siirt.edu.tr adresinden yardım alabilecektir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı