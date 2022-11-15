Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birime karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili birime istenen belgeler ile birlikte posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular kabul edilmeyecektir.)

İlan Tarihi : 15.11.2022

Son Başvuru Tarihi : 28.11.2022

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 02.12.2022

Giriş Sınavı Tarihi : 09.12.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 13.12.2022

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : https://sl.sabanciuniv.edu/

Başvuru Şekli : Posta Yolu ile

Başvuru Adresi : Diller Okulu, Orta Mah. Üniversite Cad.

No:27 34956 Orhanlı - Tuzla / İSTANBUL (Evrakların gönderileceği kişi: Sn. Ebru Özgür)

Sorular için iletişim bilgileri : e-posta: ebru.ozgur@sabanciuniv.edu /

telefon: 0216 483 91 31

İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler:

Genel Şartlar:

1. 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.

2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.

3. YDS veya muadili sınavlardan en az 85 puan almış olmak.

4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi (Başvuruda bulunulan ilgili Üniversite/Fakülteyi, İlan numarasını, Kadro unvanını ve iletişim bilgilerini belirten imzalı başvuru dilekçesi.)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

3. Özgeçmiş. (YÖK Formatında olmalı ve e en az üç referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.)

4. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Tezli Yüksek Lisans varsa Doktora Diploma ve Lisans Transkripti. Fotokopilerinin noter onaylı olması - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması ve fotokopisinin de noter onaylı olması gerekmektedir.)

5. ALES belgesinin sistem barkodlu kopyası (ALES muafiyeti var ise daha önce çalıştığı kurumdan alınmış, "2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu Mevzuatına göre Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır." kaşeli, onaylı yazısı.)

6. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.)

7. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. (Bakaya durumda olmamak).

Resmi onaylı ve karekodlu doğrulanabilir tüm dijital belgelerle başvuru yapılabilir. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile gönderilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Ofisine ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Diller Okulu https://sl.sabanciuniv.edu web adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca duyuru yapılmayacaktır.

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