Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2022
Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.
İlan Başlama Tarihi : 15.11.2022
İlan Bitiş Tarihi : 29.11.2022<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI
* Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu
* Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri
* Özgeçmiş (YÖK Formatında)
* Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi
* Fotoğraf (2 Adet)
* Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)
* Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı)
* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarım Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (6 CD olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (4 CD olarak)
* KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge ( Eğitim dili İngilizce olan programlar için zorunlu olup diğer programlar için varsa)
* Akademik Personel Aydınlatma Metni
* Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni
* Evrak Teslim ve Tesellüm Formu
* Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitemiz web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir.
* Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.
14155/1-1