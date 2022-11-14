Münster Başkonsolosluğu Türk Uyruklu sözleşmeli sekreter alacak

T.C. Münster Başkonsolosluğu, Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu,

ÖNEMLİ: Sınav, Münster/Almanya Federal Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.

T.C. Münster Başkonsolosluğu'nda münhal bulunan 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak (Almanya'da lise düzeyinde mezuniyet için Abitur veya Fachabitur vb. tamamlamış olmak),

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dola ndırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak (Askerlik görevi ertelenmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilmek,

9. Bilgisayar kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Özgeçmiş (CV) (Adayın adresi, telefon numarası ve e-posta adresine de özgeçmişte yer verilmelidir.),

2. Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip adayların pasaport örneği ile işlem görmüş sayfaları (Kariyer Kapısı Platformu'na tek bir belge halinde yüklenmesi gerekmektedir.),

3. Nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslı veya onaylı sureti,

4. En son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (yurt dışındaki okullardan mezun olan adayların lise veya üniversite diplomalarından birine ilişkin Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı ya da Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgelerini , Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılan başvuru sırasında "Ek Dosya" bölümündeki "Denklik Gösterir Belge" alanına yüklemeleri gerekmektedir.),

5. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği kalmadığına dair belge,

6. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf,

Sözkonusu belgelerden e-Devlet sisteminden temin edilemeyenlerin aday tarafından sisteme (Kariyer Kapısı Platformu'na) yüklenmesi gerekmektedir.

III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 12 Aralık 2022 Pazartesi, saat 14:30'da "Adolph-Kolping-Berufskolleg MS, Lotharingerstr.30, 48147, Münster" adresinde yapılacaktır.

Sınava katılacakların kimlik tespiti için en geç 12 Aralık 2022 Pazartesi günü, saat 14:00'da Lotharingerstr.25-27, 48147, Münster adresinde bulunan Başkonsolosluğumuz binasında hazır bulunmaları gerekmektedir.

Yazılı Sınav konuları:

Türkçeden Almancaya çeviri (1 saat)

Almancadan Türkçeye çeviri (1 saat)

Türkçe kompozisyon (1 saat)

Matematik (1 saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 22 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10:00'da Başkonsolosluğumuz binasında yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : ( Bilgisayarda) Daktilo sınavı

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular 12 Kasım 2022 Cumartesi TSİ 10:00 ile 28 Kasım 2022 Pazartesi TSİ 23:59 arasında e-Devlet üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.

Adayların sınava katılabilmeleri için Kariyer Kapısı üzerinden yukarıda belirtilen tarihler arasında yapacakları başvurunun yanı sıra, tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini en geç 06 Aralık 2022 Salı günü mesai bitimine (yerel saat 16:30) kadar T.C. Münster Başkonsolosluğuna elden veya postayla ulaştırmış olmaları da gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.

Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için, başvuru işlemlerini Kariyer Kapısı üzerinden tamamlamaları ve aynı zamanda tüm başvuru belgelerini eksiksiz şekilde işbu duyuruda belirtilen süreler içinde T.C. Münster Başkonsolosluğuna ulaştırmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, istihdam edilseler dahi görevlendirmeleri iptal edilecek ve varsa kendilerine ödenmiş olan ücretler yasal faizi ile tazmin edilecektir.

Adaylar, yazılı sınava katılıp katılamayacaklarını Kariyer Kapısı üzerinden teyit edebileceklerdir.

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: Adolph-Kolping-Berufskolleg MS, Lotharingerstr.30, 48147, Münster

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Münster Başkonkonsolosluğu, Lotharinger Str. 25-27, 48147, Münster

Posta adresi: Lotharinger Str. 25-27, 48147, Münster

Tel : 0251-511764

E-mail : konsulat.muenster@mfa.gov.tr