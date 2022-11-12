Başkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

** Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. bendinde belirtilen şartlardan birine sahip olmak.

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