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Başkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Başkent Üniversitesi Öğretim Elemanı 7 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 26 kasım 2022

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 12 Kasım 2022 03:26, Son Güncelleme : 12 Kasım 2022 03:34
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Başkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başkent Üniversitesi'nin aşağıda belirtilen bölümlerine Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

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* ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

** Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. bendinde belirtilen şartlardan birine sahip olmak.

ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE SINAV TAKVİMİ:

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme Tarihi

Giriş Sınavı Tarihi

Sonuç Açıklama Tarihi

: 28 Kasım 2022 Pazartesi : 29 Kasım 2022 Salı : 30 Kasım 2022 Çarşamba

: 02 Aralık 2022 Cuma

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