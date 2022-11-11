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Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi 15 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 25 kasım 2022

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 11 Kasım 2022 01:03, Son Güncelleme : 11 Kasım 2022 01:06
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Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelİği'nln İlgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren "T.C. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları" ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile öğretim üyesi alınacaktır.

Gerekli görülmesi halinde Rektörlükçe ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.karabuk.edu.tr web adresinde mevcuttur. (Tel: 444 0 478)

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