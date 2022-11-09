Lahey Büyükelçiliği 2 Sözleşmeli Sekreter Alacak

T.C.

Lahey Büyükelçiliği, Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu, 4 Kasım 2022

ÖNEMLİ: Sınav, Lahey / Hollanda'da düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.

T.C. Lahey Büyükelçiliğinde münhal bulunan 2 (iki) adet sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibarıyla 46 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak (Askerlik görevi ertelenmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir.),

8. Çok iyi derecede Hollandaca ve Türkçe bilmek (Buna ilave olarak İngilizce bilmek tercih sebebidir.),

9. Bilgisayar kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Özgeçmiş (CV) (Adayın adresi, telefon numarası ve e-posta adresine de özgeçmişte yer verilmelidir.),

2. Türk pasaportuna sahip adayların pasaport örneği ile işlem görmüş sayfaları (Kariyer Kapısı Platformu'na tek bir belge halinde yüklenmesi gerekmektedir.),

3. Nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslı veya onaylı sureti,

4. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf,

5. En son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Son olarak yurt dışındaki okullardan mezun olan adayların lise veya üniversite diplomalarından birine ilişkin Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı ya da Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgelerini, Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuru sırasında "Ek Dosya" bölümündeki "Denklik Gösterir Belge" alanına mutlaka yüklemeleri

gerekmektedir.),

6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişikleri olmadığına dair belge.

Sözkonusu belgelerden e-Devlet'ten temin edilemeyenlerin aday tarafından Kariyer Kapısı Platformu'na yüklenmesi gerekmektedir.

III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 9 Aralık 2022 Cuma günü saat 10:00'da T.C. Lahey Büyükelçiliğinde yapılacaktır.

Yazılı Sınav Konuları:

Türkçeden Hollandacaya çeviri (1 saat)

Hollandacadan Türkçeye çeviri (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik (1 Saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 15 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10:00'da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi. (İkinci dil beyan eden adaylar için İngilizce dilinde de mülakat yapılacaktır.)

Uygulamalı Sınav Konuları: Daktilo (Bilgisayar) sınavı.

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular 4 Kasım 2022 Cuma Günü TSİ 10:00 ile 24 Kasım 2022 Perşembe günü TSİ 23:59 arasında e-Devlet üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.

Adayların sınava katılabilmeleri için Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yukarıda belirtilen tarihler arasında yapacakları başvurunun yanı sıra, tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini 1 Aralık 2022 Perşembe günü en geç mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimize posta veya mesai saatleri içinde elden ulaştırmış olmaları da gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için, başvuru işlemlerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden tamamlamaları ve aynı zamanda tüm başvuru belgelerini eksiksiz şekilde işbu duyuruda belirtilen süreler içinde T.C. Lahey Büyükelçiliğine ulaştırmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, istihdam edilseler dahi görevlendirmeleri iptal edilecek ve varsa kendilerine ödenmiş olan ücretler yasal faizi ile tazmin edilecektir.

Adaylar, yazılı sınava katılıp katılamayacaklarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden teyit edebileceklerdir.

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: T.C. Lahey Büyükelçiliği, Jan Evertstraat 15, 2514 BS, Lahey

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Lahey Büyükelçiliği, Jan Evertstraat 15, 2514 BS, Lahey

(Yazılı ya da sözlü sınav tarihinde veya sınav yerinde değişiklik yapılması halinde sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bilgi verilecektir.)

Tel : +31 70 302 31 01

E-mail: embassy.thehague@mfa.gov.tr

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