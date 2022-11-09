Berlin Başkonsolosluğu 1 Sözleşmeli Sekreter Alacak

T.C.

Berlin Başkonsolosluğu, Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu, 4 Kasım 2022

T.C. Berlin Başkonsolosluğunda münhal bulunan 1 (bir) adet sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

Sınav, Berlin/Almanya'da kain Başkonsolosluk binamızda yapılacağından; pasaport, vize ve seyahat işlemleri adayların tamamen kendi sorumlulukları dahilinde olacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak (Almanya'da lise düzeyinde mezuniyet için Abitur veya Fachabitur vb. tamamlamış olmak),

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak (Askerlik görevi ertelenmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kur ulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilmek,

9. Bilgisayar kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Özgeçmiş (CV) (Adayın adresi, telefon numarası ve e-posta adresine de özgeçmişte yer verilmelidir.),

2. Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip adayların pasaport örneği ile işlem görmüş sayfaları (Kariyer Kapısı Platformu'na tek bir belge halinde yüklenmesi gerekmektedir.),

3. Nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslı veya onaylı sureti,

4. En son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (yurt dışındaki okullardan mezun olan adayların lise veya üniversite diplomalarından birine ilişkin Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı ya da Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgelerini, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılan başvuru sırasında "Ek Dosya" bölümündeki "Denklik Gösterir Belge" alanına yüklemeleri gerekmektedir.),

5. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

6. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf,

Sözkonusu belgelerden e-Devlet sisteminden temin edilemeyenlerin aday tarafından sisteme (Kariyer Kapısı Platformu'na) yüklenmesi gerekmektedir.

III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 10 Aralık Cumartesi günü saat 11:00'de, Heerstr.21 14052 Berlin adresinde (Başkonsolosluk Binası'nda) yapılacaktır.

Yazılı Sınav Konuları:

Türkçeden Almancaya çeviri (1 saat)

Almancadan Türkçeye çeviri (1 saat)

Türkçe kompozisyon (1 saat)

Matematik (1 saat)

B) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 18 Aralık Pazar günü saat 14:00'de Heerstr.21, 14052 Berlin adresinde bulunan Başkonsolosluğumuzda yapılacak olan sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına katılmak üzere davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları: Daktilo (Bilgisayar) sınavı

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular 09 Kasım Çarşamba günü TSİ 10:00 ile 27 Kasım Pazar günü TSİ 23:59 arasında e-Devlet sistemi üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.

Adayların sınava katılabilmeleri için Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yukarıda belirtilen tarihler arasında yapacakları başvurunun yanı sıra, tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini en geç 07 Aralık Çarşamba günü mesai bitimine kadar (yerel saat ile 16:00'ya kadar) T.C. Berlin Başkonsolosluğuna elden veya postayla ulaştırmış olmaları da gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.

Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için, başvuru işlemlerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden tamamlamaları ve aynı zamanda tüm başvuru belgelerini eksiksiz bir şekilde işbu duyuruda belirtilen süreler içinde T.C. Berlin Başkonsolosluğuna ulaştırmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, istihdam edilseler dahi görevlendirmeleri iptal edilecek ve varsa kendilerine ödenmiş olan ücretler yasal faizi ile tazmin edilecektir.

Adaylar, yazılı sınava katılıp katılamayacaklarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden teyit edebileceklerdir.

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: Heerstrasse 21, 14052 Berlin, Başkonsolosluk Binası

Sözlü ve Uygulamalı Sınav:, Heerstrasse 21, 14052 Berlin, Başkonsolosluk binası

(Yazılı ya da sözlü sınav tarihinde veya sınav yerinde değişiklik yapılması halinde sınava katılmaya hak kazanan adaylara e-posta ile ayrıca bilgi verilecektir.)

Tel : +49 30 896 80 218 veya +49 30 896 80 242

E-mail: konsulat.berlin@mfa.gov.tr

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.