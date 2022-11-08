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İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 3 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 22 kasım 2022

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 08 Kasım 2022 01:46, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 02:05
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İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
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İLAN TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 08.11.2022

Son Başvuru Tarihi : 22.11.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 24.11.2022

Sınav Giriş Tarihi : 28.11.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 30.11.2022

İSTENEN EVRAKLAR

1. Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)

2. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploması ve Not Belgeleri Fotokopileri)

5. ALES Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)

6. Yabancı Dil Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)

7. İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile gönderilmesi gerekmektedir.)(Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.)

8. Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.

9. Yurtdışından alınan Mezuniyet belgeleri için denklik belgesi.

10. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idari-birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca hazırlanan "Çalışan Adayı Aydınlatma Metni"

b. "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca hazırlanan "Çalışan Adayı Açık Rıza Metni"

Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Not: Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

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