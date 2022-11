Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

(DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 48. maddesinde belirtilen şartlan sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak olup, postadaki gecikmeler ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren başlamaktadır. Başvuru larihi: <)X.l 1.2022, Son başvuru tarihi: 22.1 1.2022 Salı günü mesai bitimi.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://wwiv.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların https://www.aKri.edu.tr/deLail.aspx7id- 1001&bid-265&tid-7 adresinde bulunan öğretini üyesi başvuru formunu doldurarak ekinde;

Özgeçmiş, Onaylı veya c-dcvlcttcn alınmış karekodlu Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi), İki (2) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Belgesi, Adli Sicil Kaydı Belgesi, Hizmet Cetveli (Herhangi Bir Kurumda. Çalışıyor veya Daha. Önce Çalışmış ise), Yayın Listesi, Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Puanlama Tablosu (Aday tarafından imzalanacaktır.), Doçentlik Belgesi (Profesör ve Doçent kadroları için), Yabancı Dil Belgesi (Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru için Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları gereğince Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir Yabancı Dil Sınavından en az elli beş (55) puan veya uluslararası geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan; bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise seksen (80) veya buna denk bir puan almış olmak gerekmektedir. (Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için)),

"Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme" dersinden başarılı olduğuna dair belge *(1) (Kurum dışından başvuracak adaylar arasından bu belgeye sahip olmayanların 1 (bir) yd. içinde haşarılı olmayı taahhüt ettiklerine dair taahhütname senedini https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=5125&bid=265&tid= 7 adresinden indirip imzalamaları ve başvuru dosyasına eklemeleri gerekmekledir.)

Yukarıda islenen belgeler ile birlikle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları gereğince hazırlanan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet fiziki dosya vc beraberinde:

1- Profesör kadrosu için 6 (altı) adet, Doçent kadrosu için 4 (dört) adet dijital dosya (Flashdisk/DVD/CD) ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 (dört) adet dijital dosya (Flashdisk/DVD/CD) ile birlikte Tıp Fakültesindeki kadrolara başvuran adayların Eczacılık Fakültesine, diğer kadrolara başvuran adayların ise ilgili Fakülteye/Yüksekokula şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca Üniversitemizce oluşturulacak olan ön değerlendirme komisyonunun olumlu raporu ve Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarında belirlenen puanı almış olmak.

*(J)Universi temiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının 3. maddesinin 3. fıkrası gereği "Doktor öğretim üyesi, doçentlik ve profesörlük kadrolarına atanmalarda "Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme" dersinden başarılı olma şartı aranır. Öğretim üyeliği için kurum dışı başvurular bağlamında yapılacak atamalarda, adaylardan bu dersten bir yıl içerisinde başarılı olmayı taahhüt etme şartı aranacaktır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğretim üyeleri, atanmalarına ilişkin her türlü haklarından gayri kabil rücu olarak feragat ettiklerini beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır. "

NOT:

-Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

> Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- On değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğini!! belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretini yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarnmı uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafindan kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından cn az (Değişik ibarc:RG-l8/5/21121-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2) Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu taralından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, cn az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında cn az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu taralından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

4) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayın birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşım doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

MUAFİYET

1- Doktora veva tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda. (Değişik ibare:RG-3/3 2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadroların d a çalışmış veva çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı ili şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Kadrolarına Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler

Öğretim görevlileri için aranan genel şartlar vc özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

1 - Başvuru Formu ( https://www.agri.edu.lr/delail.aspx7id-916&bid-265&tid-7 )

2- Özgeçmiş,

3- ALES sonuç belgesi,

4- Yabancı Dil Sonuç Belgesi. (Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların aslı veya onaylı örneği) (Lisans Programlan ve Uygulamalı Birim Öğretim Görevlisi Başvurulan İçin istenen Belgedir.)

5- Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Denklik belgesinin) aslı veya onaylı örneği yada c-devlette alınmış karekodu mezuniyet belgesi,

6- Lisans transkripti (elektronik imzalı, aslı, resmi kurumlarca onaylı veya e-devletten alınmış karekodu belge olması gerekmektedir.)

7- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

8- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf,

9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi,

10- Adli Sicil Kaydı Belgesi,

11 - Alanında Onaylı iş Tecrübe Belgesi (istenmişse);

a- Karekodlu, İslak imzalı veya elektronik imzalı İş Tecrübe Belgesi ve SGK Hizmet Döküm Belgesi veya

h- Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile kamu görevinden ayrılmış olanlar ıslak imzalı vc mühürlü veya c-Devlet HİTAP Hizmet Döküm Belgesi.

Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler

Araştırma görevlileri için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

1- Başvuru Formu (https://www.agri.edu., tr/detail.aspx?id=916&bid=265&tid=7)

2- Özgeçmiş,

3- ALES sonuç belgesi,

4- Yabancı Dil Sonuç Belgesi. (Eşdeğerlıliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların aslı veya onaylı örneği)

5- Yüksek Lisans veya Doktora öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (e-dcvlcttcn alınmış karekodlu, elektronik imzalı, aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.) öğrenci belgesi ve transkripti (e-dcvlclten alınmış karekodlu, elektronik imzalı, aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.)

6- Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Denklik belgesinin) aslı veya onaylı örneği ya da e-devletten alınmış karekodlu mezuniyet belgesi

7- Lisans transknptı (elektronik imzalı, aslı, resmi kurumlarca onaylı veya e-devletten alınmış karekodlu belge olması gerekmektedir.)

8- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

9- Son allı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf,

1(1- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi,

11- Adli Sicil Kaydı Belgesi,

12- Bir kamu kuramımda çalışmakta olanlar ile kamu görevinden ayrılmış olanlar için ıslak imzalı ve mühürlü veya e-Devlet HİTAP Hizmet Döküm Belgesi,

DİĞER AÇIKLAMALAR VT ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- 06.02.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğilim Öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.

2- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilandaki ilgili Fakülte/Yüksckokula şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler vc süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlgili birimlere yapılmayan veya eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

3- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek vc hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.

6- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

7- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.

8- ilanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, kurs belgesi vb.) başvurularına kanıtlayım belgeleri eklemeleri zorunludur.

9- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

10- Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/D maddesine göre yapılacaktır.

13632/2/1-1