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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 22 kasım 2022

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 08 Kasım 2022 01:24, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 01:27
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. ilana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Doçent kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, adli sicil belgesi veya adayın beyanı, iki adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

idarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilecektir.

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. internet üzerinden başvurular kabul edilmez.

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