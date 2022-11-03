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Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 17 kasım 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 03 Kasım 2022 01:09
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Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ve "Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır, Başvuru süresi ilanın Resim Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle başlar 15, günün mesai saati bitiminde sona erer. İlan olunur.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

AÇIKLAMALAR:

❖ Profesör ve doçent kadrosu başvurulan için Rektörlüğe (Personel Daire Başkanlığına); Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için ilgili Fakültelere; internet sayfasında yayımlanan form dilekçe ve dilekçede istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Eksik ve onaysız belgelerle, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

❖ Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp aynlsalar dahi) e-devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" başvuru formuna ekleyerek ibraz edeceklerdir, E-dcvlel üzerinden alınan okunaklı karekodlu tüm belgeler geçerlidir. Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgesinin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası kurulca onaylanmış olması şarttır

❖ Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki bilgilendirmeler www.btu.cdu.tr adresinden yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Başvuru vb. konularla ilgili bilgi almak için ilgili birimin iletişim bilgilerine üniversitemizin wcb sayfası üzerinden ulaşılabilir.

NOTLAR:

1- Profesör ve doçent kadroları daimi statüdedir.

2- Rektörlük, gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

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