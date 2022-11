Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Diş Hekimliği fakültesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 Maddesi ve "öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" nin ilgili maddelerine göre öğretim Görevlisi alınacaktır

öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

I - Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun. Birimi, Unvanı. Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no. e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3 - özgeçmiş,(YÖK EK-4 Fontlarında)

4 - Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

5 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

6 - Resmi Transkriptler (Lisans ve Lisans Üstü Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

7 - ALES Belgesi

8 - Yabancı Dil Belgesi

9 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alman Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kunımunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

10 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Dcvlct üzerinden alman belge)

Genel şartlar

MADDE 6-(l) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) ALES ten en az 70. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında .ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kuramlarının senatoları karar verir.

(3) Yükseköğretim kuramları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlannda lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.

Özel şartlar

Öğretim Görevlisi;

1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

Muafiyet

MADDE 14 (1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ Ol.ll .2022

SON BAŞVURU TARİHİ : 15.11.2022

ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ: 17.11.2022

GİRİŞ SINAV TARİHİ ; 21.11.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 23.11.2022

* .Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

* Müracaatlar şahsen veya posta ile yapılacak olup, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

. Sonuçlar Üniversitemiz https://www.mehmetakif.edu.tr web adresinden açıklanacaktır. Duyurulur.

> Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız