İzmir Kalkınma Ajansı 4 sözleşmeli personel alacak

İZMİR

KALKINMA AJANSI T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İZMİR KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

İzmir Kalkınma Ajansı, 4 sayılı "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile "Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde 2 (iki) Uzman Personel ve 2 (iki) Destek Personeli istihdam edecektir.

1. İŞE ALINMADA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartları aranır.

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1. Uzman Personel için Sınava Giriş Şartları

Ajansımızın TR31 İzmir bölgesinin gelişimine yönelik yürüttüğü yeşil ve mavi dönüşüm odağındaki çalışmalarda yer almak üzere 2 (iki) uzman personelistihdam edilecektir. Uzman personel olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları ve tercih nedenleri aşağıda belirtilmiştir;

a. Yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Tablo-1'de belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

b. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yılında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-1'de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış ve başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak,

c. Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, YDS'de İngilizce dilinden asgari 70 (yetmiş) puan veya YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 70 (yetmiş) puana karşılık gelen bir puan almış olmak.

2.2. Uzman Personel için Tercih Nedenleri

Aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olunduğunun belgelenmesi, adayların değerlendirmesinde tercih nedeni olarak kabul edilecektir.

a. Tablo-l'de belirtilen bölümler ile bölgesel kalkınma, girişimcilik, yeşil büyüme, mavi büyüme, yeni nesil tarım teknolojileri, yeni nesil üretim teknolojileri, kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji, rüzgar enerjisi, yöneylem, karar verme teknikleri, veri bilimi, veri analitiği konularında yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak,

b. İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak.

3. DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Ajansımızda bilgi işlem süreçlerinin yönetilmesi amacıyla 1 (bir), mali işler kapsamındaki işlerin yürütülmesi amacıyla da 1 (bir)olmak üzere 2 (iki) destek personeliistihdam edilecektir. Destek personeli olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları ve tercih nedenleri aşağıda belirtilmiştir;

3.1. Bilgi İşlem Personeli (1 Kişi) için Sınava Giriş Şartları

a. Yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Programcılığı ve Bilgisayar Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak,

b. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2022 yılında ön lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak veya başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde ilgili alanlarda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

3.2. Bilgi İşlem Personeli için Tercih Nedenleri

Aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olunduğunun belgelenmesi, adayların değerlendirmesinde tercih nedeni olarak kabul edilecektir.

. Sistem yönetimi konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,

. Sanallaştırma mimarilerinin kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

. Çoklu host mimarisi ve sanal merkezler hakkında bilgi sahibi olmak,

. İleri seviyede Microsoft Windows Server 2016/2019 işletim sistemleri kurulum ve yönetimi konusunda ileri seviyede bilgi sahibi olmak,

. Linux sunucu işletim sistemleri kurulum ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

. Web sunucuları hakkında bilgi sahibi olmak,

. Sunucu güvenlik çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,

. Active Directory, DNS, GPO, DHCP, IIS vb. servislerinin kurulum ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

. Exchange 2016/2019+ kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

. Ağ mimarisi (WAN/LAN, TCP/IP, SMTP, VPN, Vlan katmanı, Layer3) ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

. 802.1x yapısı ve kablosuz kontrol ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

. Temel seviyede kablolama bilgisine sahip olmak,

. Temel seviyede yazılım bilgisine sahip olmak,

. Firewall, IPS/IDS, Ddos ve Siber güvenlik konularında bilgi sahibi olmak,

. Sunucular ve depolama ürünleri donanımları konusunda bilgi sahibi olmak,

. Veri depolama sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

. Yedekleme sistemi programları ve algoritmaları konusunda bilgi sahibi olmak,

. Antivirüs, Spam Protection, vb. güvenlik ürün ve teknolojileri konularında bilgi sahibi olmak,

. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ve ITIL konularında bilgi sahibi olmak,

. İş sürekliliği ve felaket kurtarma senaryoları, mimarisi ve altyapı yönetimi

konularında bilgi sahibi olmak,

. Yabancı sistem üreticileri ile iletişim kurabilecek seviyede İngilizce bilgisine

sahip olmak.

3.3. Mali İşler Personeli (1 Kişi) için Sınava Giriş Şartları

a. Yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme fakülteleri ile bünyesinde idari bilimler programı bulunan fakülte ve yüksekokulların çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye ile muhasebe bölümlerinden mezun olmak,

b. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P48 puan türünden en az 70 puan almış olmak veya başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde ilgili alanlarda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

3.4. Mali İşler Personeli için Tercih Nedenleri

Aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olunduğunun belgelenmesi, adayların değerlendirmesinde tercih nedeni olarak kabul edilecektir.

. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatına sahip veya stajını tamamlamış olmak,

. Gelir ve gider takibi yapılmasında, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesinde deneyim sahibi olmak,

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. Kamu Muhasebe Sistemi ve Kamu İhale Kanunu'nda tanımlanan satın alma süreçleri konusunda deneyim sahibi olmak.

4. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular, 21 Kasım 2022 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 2 Aralık 2022 saat 23.59'a kadar e-Devlet - İzmir Kalkınma Ajansı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların işbu ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenlerine ilişkin olarak sahip oldukları belgeleri de başvuruyla birlikte anılan tarih ve saate kadar başvurusuna eklemesi, tercih nedenlerinin sınav kurulu tarafından dikkate alınabilmesi için zorunludur.

5. BAŞVURU ŞARTLARINA İLİŞKİN BAZI AÇIKLAMALAR

Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır.

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle iş sözleşmesi yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve bu kişiler haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

Yabancı dil sınav eşdeğerliklerinin tespitinde ÖSYM tarafından ilan edilen güncel Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosu dikkate alınacaktır.

Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, yabancı dil şartından muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.

Tablo 1'de yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

6. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAVIN ŞEKLİ VE YERİ

Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanı ve deneyim yılı ile başvuran adaylar için Tablo-3 ve Tablo-4'te yer alan değerlendirme kriterleri esas alınarak yapılır. Puan sıralaması dikkate alınarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere alım yapılacak personel sayısının 5 (beş) katı aday giriş sınavına girmeye hak kazanır ve ilanen Ajansın internet sitesinde yayımlanır. Değerlendirme sonucu, puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da giriş sınavına davet edilir. İnternet sitesinde yapılan ilanın dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

Sınav, Ajans Genel Sekreterliği'nde sözlü (mülakat) olarak Ajansın internet sitesinde ilan edilen tarihlerde yapılacaktır. Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Değişiklikler Ajans internet sitesinden duyurulacaktır.