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Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi 39 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 11 kasım 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 28 Ekim 2022 01:02
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Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

Müracaat tarihleri: 28/10/2022-11/11/2022 Cuma günü saat 17.00 kadar.

*3 (üç) aydan fazla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

AÇIKLAMALAR:

1-Başvurular şahsen yapılacaktır.

2-Adli sicil belgesi

3-Fotoğraf 1 (bir) adet

4 -Özgeçmiş ve yayın listesi, (yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son sayfasında ise ad, soyad, imza ve tarih olacaktır.)

5-Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan Puanlama tablosunu doldurarak başvuru dosyasına ekleyecektir.

6-Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.

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