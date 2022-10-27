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Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 kasım 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 27 Ekim 2022 02:32
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Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'ne göre Profesör istihdam edilecektir.

Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen Evraklar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

2. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (https://hr.alanyahep.edu.tr/tr/akademik-personel adresinde mevcut.),

3. Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf, noterden tasdikli veya e-Devletten barkodlu alınan lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan CD ortamında 6 adet ve basılı 1 takım dosya,

4. Eğitim dili ingilizce olan bölümlerimiz için ingilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,

5. Üniversitemiz https://hr.alanyahep.edu.tr/tr/akademik-personel sayfasında yayımlanan değerlendirme ölçütleri formunun aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali ile birlikte insan Kaynakları Müdürlüğü'ne başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Başvuru Şekli: Şahsen veya posta yolu ile

Başvuru Yeri: Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No:7 Alanya HEP Üniversitesi Alanya/Antalya 07400

NOT: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

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