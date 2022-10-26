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İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 23 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 26 Ekim 2022 01:23
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İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, başvurular; profesör/doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul/Konservatuvar Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

İlan, başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmelere Üniversitemizin

www.iste.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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