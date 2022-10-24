İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un 33. Maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" nin ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar; başvuru dilekçesi ve istenen belgeler ile birlikte 07.11.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla aşağıda belirtilen adrese başvurusunu yapmalıdır. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlanda belirtilen kadrolar için gerekli bilgilere ve sonuçlara üniversitemiz web sayfası www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

1- Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Unvanı açıkça belirtilmelidir. Örnek dilekçeye web sayfasında ulaşılabilir. )

2- YÖK formatında Türkçe özgeçmiş.

3- 1 adet Fotoğraf.

4- Nüfus cüzdan fotokopisi.

5- Öğrenim Belgeleri (lisans diploması, resmi lisans transkripti asıl veya onaylı suret olarak).

6- Yabancı ülke yükseköğretim kuramlarından alınan diploma denkliklerini gösteren onaylı belge.

7. Atama yapılacak programın Lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES Sonuç Belgesi.

8. YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav belgesi.

9. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu gösterir belge.

10. Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv kaydı olmadığına dair belge

11. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulu kararları esastır.

Başvuru Adresi:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı

Elmalı kent Mah. Elmalı kent Cad. No:4 34764 Ümraniye/ İstanbul

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.