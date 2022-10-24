Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 70 aday iç denetçi alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan:

İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI İLANI

İç Denetçi Sertifika Eğitimine katılacak 35 Genel Katılımcı kontenjanından, 35 Bilgi Teknolojileri Kontenjanından olmak üzere 70 iç denetçi adayının belirlenmesi amacıyla 24/12/2022 tarihinde Ankara'da "İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı" yapılacaktır.

I- Sınav Başvuru Şartları:

İç Denetçi Aday Belirleme Sınavına katılabilmek için:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumlan ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek,

3- Aşağıda belirtilen süre zarfında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa (Kanun) tabi genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ( Kanuna ekli (I)-(IV)) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile mahalli idarelerde çalışmış olma şartını yerine getirmek:

a) Yardımcılıkta geçen süreler dahil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla denetim elemanı olarak en az beş yıl.

b) Yardımcılıkta geçen süreler dahil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla uzman olarak en az sekiz yıl.

c) Araştırma görevliliğinde geçen süreler dahil olmak üzere, doktora unvanını almış öğretim elemanı olarak en az sekiz yıl.

d) Müdür ve daha üstü unvanlarda en az sekiz yıl.

e) Hakim, savcı, kaymakam, Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu, hukuk müşaviri, müşavir hazine avukatı, hazine avukatı, avukat, doktor, eczacı, diş hekimi, veteriner, mimar, şehir plancı, şehir ve bölge plancı ve muvazzaf subaylık ile komiserlik ve üzeri görevlerde sekiz yıl.

f) Fakültelerin; İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Kontrol ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olarak "Mühendis" kadro unvanıyla en az sekiz yıl görev yapanlar aday belirleme sınavına katılabilirler.

4. Yukarıda belirtilen meslek mensuplarından lisans mezuniyeti Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Kontrol ve Sistem Mühendisliği olanlar Bilgi Teknolojileri kontenjanı kapsamında sınava gireceklerdir.

5- Sınavın son başvuru tarihinden (15/11/2022) önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM Başkanlığı Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmak,

6- Sınavın son başvuru tarihi itibarıyla kırkbeş yaşından büyük olmamak (15/11/1977 tarihinden sonra doğanlar bu sınava başvurabileceklerdir.).

7- Uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak.

8- iç Denetim Koordinasyon Kurulunun (Kurul) belirlediği mesleki ahlak kurallarına ve kamuda uygulanan genel etik kurallara uygun özgeçmişe sahip olmak.

II- Sınav Başvurusu:

Sınava girecek adaylar, ön başvurularım 7-15 Kasım 2022 tarihleri arasında Kurulun 4. Cadde (Kazakistan Caddesi) No:112 Kat:4 Emek/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla yapabileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kurul, adayların başvuru koşullarını taşıyıp taşımadıklarının kontrolünü yaparak koşulları taşıyan adayları ÖSYM'ye bildirecektir.

Sınav başvuru belgeleri ve sınava ilişkin detaylı açıklamalara https://www.hmb.gov.tr/ icdenetim-koordinasyon-kurulu internet adresinde yayınlanacak olan Sınav Başvuru Kılavuzundan ulaşılabilecektir.

Kurul tarafından ön başvurusu kabul edilip ÖSYM'ye bildirilen adaylar, ÖSYM'ye başvurularını 21-24 Kasım 2022 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. ÖSYM'ye yapılacak başvuruların şekli, sınav öncesi ve sınav esnasında uyulacak kurallar, sınavın değerlendirilmesi ve itirazlara ilişkin esas ve usuller ÖSYM Başkanlığınca yayımlanacak sınav kılavuzunda yer alacak olup, adayların sınav kılavuzunda yapılan açıklamalara titizlikle uymaları gerekmektedir.

Sınava girecek adaylar 21-25 Kasım 2022 tarihleri arasında, ÖSYM'nin internet sayfasında e-işlemler'de yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 400,00 TL sınav ücretini yatıracaklardır.

21-24 Kasım 2022 tarihleri arasında ÖSYM'ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç Başvuru Günü 2 Aralık 2022 tarihi olacaktır.

III- Sınav Tarihi, Sınav Yeri ve Başlama Saati

Sınav 24/12/2022 Cumartesi günü Ankara'da yapılacaktır. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 120 dakika (2 saat) sürecektir. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

IV- Sınav Konuları

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli sorulardan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerin konuları aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi (GYGK):

1) Türkçe,

2) Matematik,

3) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

4) Temel Yurttaşlık Bilgisi

Alan Bilgisi Testi (AB):

1) Genel Muhasebe

2) Türkiye Ekonomisi

V-Sınavın Değerlendirilmesi

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testine ait doğru cevap sayıları ayrı ayrı hesaplanacak ve hesaplanan doğru cevap sayıları adayların ham puanı olacaktır.

Sınava giren adayların ham puanları kullanılarak iki testten her biri için ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak iki testten her biri için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi standart puanının yüzde 60'ı ile Alan Bilgisi Testi standart puanının yüzde 40'ı toplanacak ve bu şekilde adayın Ağırlıklı Puanı hesaplanmış olacaktır.

Ağırlıklı puanlar, 100 üzerinden puana dönüştürülecek ve bu puan adayın "Sınav Puanı" olacaktır.

Sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almış adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere;

- Genel Katılımcı grup için ilk 35 aday (35 inci adayla aynı puanı alan adaylar dahil) asil, 35 inci adayı takip eden 4 kişi (4 üncü adayla aynı puanı alan adaylar dahil) yedek olarak,

- Bilgi Teknolojileri katılımcı grup için ilk 35 ve (35 inci adayla aynı puanı alan adaylar dahil) asil, 35 inci adayı takip eden ilk 4 aday (4 üncü adayla aynı puanı alan adaylar dahil) yedek olarak belirlenecektir. Asil olarak belirlenen adaylar doğrudan, asil adayların arasından eğitime katılmayanların yerine ise katılmayan aday sayısı kadar yedek aday puan sırasına göre İç Denetçi Sertifika Eğitimine katılmaya hak kazanacaktır.

VI- Sınav Sonucu ve İtiraz

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarım, ÖSYM'nin http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav sorularına itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (Sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere her bir dilekçede sadece bir soruya yapılan itiraz belirtilmeli ve soru başına gerekli ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.) ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.).

VII-Hak İddia Edilemeyecek Durumlar:

Sınavda başarılı olan adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile sonradan sınava giriş şartlarını taşımadığına karar verilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Kendilerine Kamu İç Denetçi Sertifikası verilmiş olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır ve ayrıca haklarında işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

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