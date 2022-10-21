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Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 4 kasım 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 21 Ekim 2022 02:23
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Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin yürürlükteki ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları" hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır

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