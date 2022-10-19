Karacadağ Kalkınma Ajansı 2 sözleşmeli personel alacak

T.C.

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

(İnsan Kaynakları)

UZMAN PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

Karacadağ Kalkınma Ajansı 4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, esnek ve dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, İngilizceyi akıcı şekilde konuşabilen, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 2 (iki) Uzman Personel alımı yapılacaktır.

Karacadağ Kalkınma Ajansının merkezi Diyarbakır İli olup, Ajansın faaliyet alanını Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar Ajansın iş yükü dikkate alınarak bu illerden, Ajans'ın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır.

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR 1. GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartları aranır.

g) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

2. SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1 Uzman olarak görev almak isteyen adaylar, KPSS puanı şartları ile belirlenen pozisyonlardan durumlarına uygun olan birine başvurabileceklerdir. KPSS uzman pozisyonuna başvuranlar için Tablo 2'de yer alan kriterler doğrultusunda başvuru değerlendirme komisyonunca değerlendirme yapılacak ve puan sıralamasına göre istihdam edilecek personel sayısının 5 katı oranında en yüksek puanlı adaylar sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puandaki diğer adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

2.2 Uzman Personel Adayları için Aranan Nitelikler

a) Tablo - 1'de belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

Tablo 1 - Uzman Personel Alımı Yapılacak Bölümler

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-l'de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,

c) YDS veya e-YDS - İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası

geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. Denklikte ÖSYM'nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi

denklik çizelgesi temel alınmaktadır (Bakınız: https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dilesdegerlikleri).

Tüm adaylar başvuruda bulunacakları pozisyonla ilgili aranan şartları ve varsa aşağıda belirtilen tercih sebeplerini belgelemek zorundadır.

2.3 Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri;

Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

TERCİH NEDENLERİ

(Sözlü Sınav sırasında kullanılacaktır)

a) Hibe veya Mali Destek Yetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY), Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansları vb. ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen program/projelerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) Kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı, etki analizleri gibi sosyal, ekonomik ve mekansal alanda kapsamlı istatistiki analizler, bölgesel gelişme ve kalkınma kuramları, ulusal ve bölgesel planlama çalışmaları, sosyal ve kırsal kalkınma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin- ruhsat işlemleri ve yasal uygulamaları, teşvik politikaları ve teşvik uygulamaları, bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel tanıtım, uluslararası doğrudan yabancı yatırım ve yatırım ortamı değerlendirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Yatırım fizibiliteleri ve fizibilite çalışmaları ve sektörel bazlı analizler, raporlamalar konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Kamu İhale Kanunu'na göre satın alma işlemleri gerçekleştirme, şartname, ihale ve sözleşme hazırlama, devlet muhasebe sistemi, analitik bütçe uygulamaları, insan kaynakları, finansal tabloları okuma/yorumlama ve mali analiz, mali denetim, muhasebe ve vergi denetimi, usulsüzlük incelemeleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Bölgedeki stratejik imalat ve hizmet sektörlerinde (tekstil, hazır giyim, gıda, mobilya, ayakkabı, turizm vb.) sektörlerde yönetim, üretim, lojistik, pazarlama vb. alanlarda iş tecrübesine sahip olmak,

f) Kurumsal iletişim ve stratejik iletişim yönetimi gibi alanlarda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Yalın üretim, döngüsel ekonomiler, endüstriyel simbiyoz ve enerji verimliliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) İlgili alanlarda yüksek lisans / doktora yapmış olmak,

ğ) İngilizce dışında Almanca, Arapça, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Çince, Korece, Rusça, dillerinden en az birini iyi derece bilmek ve bunu belgelemek.

Tablo 2 -Uzman Personel Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterleri

Z: Zorunlu T: Tercihen UYARI:İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri haklı nedenle feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve bu kişiler haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

4. ÖN DEĞERLENDİRME VE SÖZLÜ YARIŞMA SINAVINA ÇAĞRI

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe yapılacak ön değerlendirmeden sonra mülakat sınavına katılacak adaylar Karacadağ Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.karacadag.gov.tr/) ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı platformu üzerinden sınav bilgilerine ulaşabileceklerdir.

Ajansa yapılan başvurular, Tablo 2'de yer alan Uzman Personel Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterlerine göre oluşacak puana göre sıralanacaktır. Puan sıralaması listesinden, Tablo 1'de belirtilen Uzman Personel Alımı Yapılacak Bölümlerden pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde (toplam 10 aday), yarışma sınavına katılabilecekler belirlenip Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilecektir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan

5 olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek olup haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı platformu üzerinden sınav bilgilerine ulaşabileceklerdir.

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları

5. SINAV YERİ VE TARİHİ

Yarışma Sınavı; Ajans tarafından, sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesi sonrası www.karacadag.gov.tr adresinden ilan edilecek ve Yarışma Sınavı Fırat Mah. Urfa Bulvarı No: 142 Kayapınar / Diyarbakır adresindeki "Karacadağ Kalkınma Ajansı Hizmet Binası"nda yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

Ajans, herhangi bir sebep ile Ajansın web sitesinde yayınlamak sureti ile son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, mülakata çağrılacakların açıklanma tarihini değiştirmeye, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye ve yeniden belirlemeye yetkilidir.

6. YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞI

Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar.

Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki kişi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır.

Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

7. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav Kurulu Üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)'tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel

Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları; sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben kazanan adayların isim listesi Ajansın resmi internet sitesinde (http://www.karacadag.gov.tr) ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Adaylar, sözleşmeye davet edilmeden önce güvenlik soruşturmasına ve/veya arşiv araştırmasına tabi tutulur. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

8. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ

Sınavı kazanan adayların listesi Ajans Yönetim Kuruluna sunulacaktır. Ajans Yönetim Kurulunun kararından sonra, kazanan adayların Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili kişilere göreve başlama çağrı yazısı yazılacaktır. Adayların, göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde Ajans Genel Sekreterliğine müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali, sınav sonuçlarının Ajansın internet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren 2 (iki) ayı aşamaz.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Ajans Genel Sekreterinin önerisi üzerine Ajans Yönetim Kurulu Kararı ile belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalanacaktır.

Deneme süresi içinde, personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenecektir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 (on) gün önce ilgili yönetici, personel 8 Karacadağ Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlayacak ve bunu Ajans Genel Sekreterine sunacaktır. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile Ajans Yönetim Kuruluna sunulacaktır.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Ajans Yönetim Kurulunun Kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

9. ÇALIŞMA ŞARTLARI

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli (4857 sayılı İş Kanuna göre) iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır.

Sözlü yarışma sınavında başarılı bulunan adaylar ile iş sözleşmesi imzalanmasını müteakip, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin 27. maddesi uyarınca Ajans personelinin görev yeri, personelin unvan ve müktesep hak ücreti saklı kalmak kaydıyla personelin muvafakati aranmaksızın değiştirilebilir. Ajans personelinin çalışma saatleri hafta içi 08:00-18:00 arası olup; haftada toplam 45 saattir. Ancak personel, kendisine verilen işi mesai saatlerine bağlı kalmaksızın tamamlamakla mükelleftir.

10. AYRINTILI BİLGİ

Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi, Ajans İnsan Kaynakları Görevlisi Mustafa AVCI'dan alınabilir.

Adres: Karacadağ Kalkınma Ajansı İnsan Kaynakları Bürosu

Fırat Mah. Urfa Bulvarı No:142 Kayapınar / Diyarbakır

Tel: 0(412) 237 12 16-17

Faks: 0(412) 237 12 14

E-posta: mavci@karacadag.gov.tr

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ

Karacadağ Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı