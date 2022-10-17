Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Elemanı 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 31 ekim 2022
Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. ilana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreci Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür
Adres: Ankara Bilim Üniversitesi Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı No:16A/1 Yenimahalle ANKARA
Telefon: 0 312 397 01 50
Başvuru Tarihi : 17/10/2022
Son Başvuru Tarihi : 31/10/2022
Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;
Ön Değerlendirme Tarihi : 02/11/2022
Sınav Tarihi : 04/11/2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 07/11/2022<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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