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Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Elemanı 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 31 ekim 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 17 Ekim 2022 00:59
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Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. ilana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreci Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür

Adres: Ankara Bilim Üniversitesi Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı No:16A/1 Yenimahalle ANKARA

Telefon: 0 312 397 01 50

Başvuru Tarihi : 17/10/2022

Son Başvuru Tarihi : 31/10/2022

Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;

Ön Değerlendirme Tarihi : 02/11/2022

Sınav Tarihi : 04/11/2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 07/11/2022

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