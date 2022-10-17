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Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi 45 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 1 kasım 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 17 Ekim 2022 00:55
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Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca, aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile bu ilanda belirtilen özel şartlara haiz olmaları zorunludur.

Adayların,

- Doçent kadroları için başvuracakları anabilim dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş ve eserler listesi, doçentlik belgesi ve bilimsel çalışmaları ile yayınlarım kapsayan 1 (bir) adet fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri ihtiva eden 4 (dört) adet USB'yi ekleyerek Rektörlüğe,

- Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracakları anabilim dalı ve yabancı dil puanlarını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil belgesi, doktora belgesi, başvuruya esas alınan Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Başvuru Şartlarını gösterir belge ve bilimsel çalışmaları ile yayınlarını içeren 1 (bir) adet fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri ihtiva eden 4 (dört) adet USB'yi ekleyerek ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru dosyalarında yer alacak yayın ve faaliyetler, esas alınan Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Başvuru Şartlarını gösterir belgeye uygun olarak düzenlenecek, etiketlenecek ve ilandaki usulde teslim edilecektir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren şahsen veya posta ile yapılacak; Yönergede belirlenen ve ilanda belirtilen özel şartlar açısından Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonlarınca incelenerek aranan şartları taşımadığı tespit edilenler geçersiz sayılacaktır.

İlan Tarihi : 17.10.2022

İlk Başvuru Tarihi : 17.10.2022

Son Başvuru Tarihi : 01.11.2022

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