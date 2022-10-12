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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi 20 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 26 ekim 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 12 Ekim 2022 04:06
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

-İlanda belirtilen kadroya müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

-Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, başvuru formlarına ve ayrıntılı bilgilere https://ksbu.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından ulaşabilir.

- Adaylar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunacaklardır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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