TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 102 İşçi Alacak

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE 4 ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALINACAK OLUP ADAYLARIN AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLARI DİKKATLE OKUMALARI GEREKMEKTEDİR.

1) İlanlarımız İŞKUR İnternet sitesi üzerinden 11.10.2022 tarihinde yapılacaktır.

2) Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

3) İŞKUR'ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1'er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilen tarihler arasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşçi ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir.

4) İŞKUR'ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrakları incelenecek ve sözlü sınava katılıp katılamayacaklar evrak teslimi sonucuna göre belirlenecektir. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran, okul bölümü önlisans olmayan adayların evraklarıkesinlikle kabul edilmeyecektir.

5) Sözlü sınav, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)

6) TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ'de işe başlayan adaylar 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

7) Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

8) 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi

feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin % 'ü oranında tazminat talep edilir.

İŞKUR NİHAİ LİSTEDE YER ALIP, TALEPLERİMİZE BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER (Evrak teslim tarihleri nihai liste ilan edildikten sonrawww.tcddtasimacilik.gov.tradresinden ilan edilecektir.)

Nihai Listedeki Tüm Adaylardan;

1- Öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

5- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

6- Başvuru Formu

7- Engelli Durum Belgesi (En az %40 engelli rapor oranı olmalıdır)

8- EKPSS Sonuç Belgesi

İşkur Unvanı: Beden İşçisi, (TCDD Unvanı :(Engelli) Sanatsız İşçi) İLANINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN OKUL PROGRAMLARI

Meslek Yüksekokullarının Herhangi Önlisans Bölümünden mezun olmak

Şirketimiz İşyerlerine İşe Alınacak 16 Eski Hükümlü İşçi İçin İş Gücü Talebimiz İlan Edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar Bölümünde Duyurulacak Hususlar

İLANLARIMIZ İŞKURDA 11.10.2022 TARİHİNDE YAYINLANACAKTIR.

Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

İŞKUR'ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilecek ve evrak teslim tarihleri duyurulacaktır. KPSS puan sırlamasına göre İŞKUR'ca bildirilecek nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü web sitesinde (tcddtasimacilik.gov.tr) yayınlanacak iş talep bilgi formu ve İş Başvuru Formunun eksiksiz olarak doldurarak ... tarihleri arasında teslim edeceklerdir (Evrak teslim tarihleri web sitesinde ilan edilecektir.). Evrak teslimi posta ile veya şahsen olabilir. (Evrak teslimi için adres: TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşçi İstihdam ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA). Postada meydana gelen gecikmeler tamamen adayların

sorumluluğundadır. Belgelerini teslim etmeyen adaylar kesinlikle sözlü sınava giremezler.

İŞKUR'ca bildirilen nihai listede yer alan adaylar için, evrak teslim sonucu sözlü sınava girmeye hak kazananların sözlü sınav duyurusuwww.tcddtasimacilik.gov.tradresinde yayınlanacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne bağlı işyerinde görev alacak eski hükümlü işçiler 4857 sayılı iş kanununa göre görev yapacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1) 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2) 1 Adet Öğrenim Belgesi (Diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi fotokopisi)

3) 1 Adet Askerlik Durum Belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

4) 1 Adet Adli Sicil Kaydı (Hakkında alınan tüm gerekçeli mahkeme kararları

istenecektir.)

5) Eski Hükümlü Belgesi fotokopisi (Cumhuriyet Savcılığından)

6)www.tcddtasimacilik.gov.tradresinde yayınlanacak İş Talep Formu

7)www.tcddtasimacilik.gov.tradresinde yayınlanacak Aday Bilgi Formu

8) KPSS Sonuç Belgesi

LOKOMOTİF TAMİRCİSİ ADAYLARI İÇİN;

1- Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecektir.

2- Yapılacak sözü sınav sonucunda başarılı olan işçi adaylarından tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir.

3- 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2.

fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin % 'ü oranında tazminat talep edilir.

4- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık AŞ yetkilidir.

ALIM YAPILACAK BÖLÜMLER, İŞYERLERİ VE UNVANLAR

MAKİNE MONTAJ İŞÇİSİ (TCDD Taşımacılık AŞ unvanı: Lokomotif Tamirciliği) İLANINA BAŞVURACAK ADAYLARDA İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ

MESLEK YÜKSEKOKULU

Makine

Elektronik Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Elektrik

Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

Mekatronik

Şirketimiz İşyerlerine MAKİNİST Olarak İşe Alınacak 82 İşçi İçin İş Gücü Talebimiz İlan Edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar Bölümünde Duyurulacak Hususlar

İLANLARIMIZ İŞKUR İNTERNET SİTESİNDE 11.10.2022 TARİHİNDE İLAN EDİLECEKTİR.

Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

a) Nihai listede yer alan adaylar İŞKUR tarafından tarafımıza iletildikten sonra evraklar şahsen teslim edilecek, evrakları kabul edilenler sözlü sınava alınacaktır. Tarihlere ilişkin duyuru www.tcddtasimacilik.gov.tr de yayınlanacak, bu duyuru sonrası ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

b) Adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte TCDD Taşımacılık Aş Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. Postayla yapılan teslimler kabul edilmeyecektir.

c) İşçi Makinistler 4857 sayılı iş kanununa göre görev yapacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1) 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2) 1 Adet Öğrenim Belgesi (Diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi fotokopisi)

3) 1 Adet Askerlik Durum Belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

4) 1 Adet Adli Sicil Kaydı (www.tcddtasimacilik.gov.tradresinde yayınlanacak İş Talep

Formu

5)www.tcddtasimacilik.gov.tradresinde yayınlanacak Aday Bilgi Formu,

6) Tren Makinisti Kursuna katılım belgesi

7) TREN MAKİNİSTİ EHLİYETİ

8) KPSS Sonuç Belgesi

İŞÇİ MAKİNİST ADAYLARI İÇİN

1- Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecektir.

2- 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2.

fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj

giderlerinin % 'ü oranında tazminat talep edilir.

3- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık AŞ yetkilidir.