Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuru Süresi : 10.10.2022 - 24.10.2022

Son Başvuru Tarihi : 24.10.2022 Saat: 17.00

Başvuruda İstenen Belgeler: Özgeçmiş (YÖK formatlı), 2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş), kimlik fotokopisi, adli sicil belgesi, askerlik durum belgesi, mezuniyet belgeleri, yabancı dil sınav sonuç belgesi.

Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

Araştırma ve Öğretim Görevlisi için Sınav Takvimi:

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 27 EKİM 2022

Giriş Sınavı Tarihi : 31 EKİM 2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 03 KASIM 2022