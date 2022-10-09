Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İSTENEN BELGELER

1.Dilekçe (Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vb.) açıkça belirtilecektir. (https://personel.hku.edu.tr/tum- formlar-ve-dilekceler/)

2.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (NOTER veya Aslının görülerek Dekanlık/Yüksekokul Sekreterliği tarafından onaylı hali)

3.Özgeçmiş,(YÖK EK-3 Formatında) (https://personel.hku.edu.tr/tum- formlar-ve-dilekceler/)

4.Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-Devlet üzerinden alınan belge)

5.Lisans Diploma fotokopisi (NOTER, Üniversite onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge)

6. Yüksek Lisans Diploma fotokopisi (NOTER, Üniversite onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge)

7. Yüksek Lisans/Doktora Öğrenci Belgesi (Üniversite onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge)

8.Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

9.Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (NOTER, Üniversite onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge )

10. ALES Belgesi

11. YDS/YÖKDİL Sınav Sonuç Belgesi.

12. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

13. SGK Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (e-Devlet üzerinden alınan belge)

14. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

Adres:

Yeşilkent Mah. Havalimanı Yolu 8.km Hasan Kalyoncu Üniversitesi Şahinbey-GAZİANTEP

Tel: 0342 211 80 80/1760-1531-1130-1501 Faks: 0342 211 80 81 E-Mail: personelmudurlugu@hku.edu.tr

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 08.10.2022

SON BAŞVURU TARİHİ : 24.10.2022

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 26.10.2022

GİRİŞ SINAVI GİRİŞ TARİHİ : 28.10.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 31.10.2022

- Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

- Posta yoluyla ve İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

- Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

- Atanmaya hak kazanan Adayın tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır. 12186/1-1