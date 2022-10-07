Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esasları ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

Başvuru bilgilerine ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.ebyu.edu.tr adresinde yayımlanan "Öğretim Üyesi Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşılabilecektir.

Müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Zorunlu hallerde; ilanda, ilan takviminde değişiklik yapma ve ilanın iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.

İLAN TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi| 07.10.2022| Son Başvuru Tarihi| 24.10.2022

GENEL ŞARTLAR VE BİLGİLER

1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. ALES'ten en az 70 puan almış olmak. (Puan türlerinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.08.2017 ve 22.05.2019 tarihli Yürütme Kurulu Kararlarında belirtilen usul uygulanacaktır.) Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlayıcı belge sunmaları halinde, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

4. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosuna göre yapılır. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

5. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

ÖZEL ŞARTLAR (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroların Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınavı ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 7/3-4 maddeleri)

1. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2. Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

İSTENEN BELGELER

1. Başvuru dilekçesi, (Adayın başvuracağı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirtmesi zorunludur)

2. Özgeçmiş, (YÖK formatında)

3. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge veya e-Devlet çıktısı,

4. İlan edilen kadro niteliğine göre lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesi. e-Devlet üzerinden barkod/kare kodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir, (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir)

5. Lisans transkript fotokopisi,

6. ALES Belgesi, (Geçerlilik Süresi Bitmemiş)

7. Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi, (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını gösterir belge)

8. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

9. 2 adet fotoğraf, (son 6 ay içinde çekilmiş)

10. Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi, (Açıklamalar kısmında ayrıntıları yer almaktadır) (e-Devlet üzerinden barkod/kare kodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir)

11. Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden barkod/kare kodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir)

12. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni. (İlgili formlara https://personel.ebyu.edu.tr/kisisel-verileri-koruma-kvk/ adresinden ulaşılabilir)

AÇIKLAMALAR

1. Adaylar şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvuru yapacaklardır.

2. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

4. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

5. Tecrübe belgesi (Aslı): İlanda belirtilen alanda çalıştığını gösterir belge. (Devlet memuru olanlardan ilanda belirtilen alanda çalıştığını gösterir belgenin aslı, sigortalı olarak çalışanlardan SGK hizmet dökümü ve ilanda belirtilen alanda çalıştığını gösterir işyerinden alınan belge, Yükseköğretim Kuramlarında ilanda belirtilen alanda ders verme deneyimi ile ilgili kurumdan alınacak onaylı belge)

6. Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın; mezuniyet belgesinde veya öğrenci belgesinde veya enstitü müdürlüğünden alınan onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

7. İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.

8. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

10. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

11. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

12. İlanın iptali halinde başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

13. Atama işlemleri esnasında kişilerden Adli Sicil Belgesi tekrar talep edilecektir. (e-Devlet üzerinden barkod/kare kodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir.)

14. Atama işlemleri esnasında e-Devlet üzerinden alınan belgelerin asılları/onaylı suretleri talep edilecektir.

15. Hizmet Belgesi: Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir. (e-Devlet üzerinden barkod/kare kodu okunaklı olmak kaydıyla Hitap Hizmet Dökümü alınabilir)

MUAFİYETLER

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2. Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

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