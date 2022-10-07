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Galatasaray Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak

Galatasaray Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 ekim 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 07 Ekim 2022 00:29
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Galatasaray Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

A) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak,

c) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

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