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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 21 ekim 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 07 Ekim 2022 00:20
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin Profesör Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 12.-15. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı'na öğretim üyesi alınacaktır.

Profesörlük kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,

3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, bunlara yapılan atıfları, Üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Hukuk Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilecektir.

4.Başvurucular, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

BÖLÜM: Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Ana Bilim Dalı

AKADEMİK ÜNVANI: Profesör

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Özel hukuk alanında doktora yapmış olmak, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku alanında akademik çalışmalar yapmış ve tercihan en az on yıldır profesör olarak çalışmış olmak, nitelikli ulusal ve uluslararası akademik yayınlar yapmış, tercihan ders kitapları ve HMK/İİK şerhleri yazmış olmak, akademik konferanslarda tebliğ sunmuş olmak.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

11967/1-1

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