Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (onbeş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde, dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38' inci maddesi uyarınca belirlenen % 20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilenlerin başvuruları ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doçentlik kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemezler. Daha önce Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup başvurusu halen derdest olanlar ile herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 21.03.2022 tarihli, E.20185 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı ile bildirilen 16.03.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

AÇIKLAMALAR

1. Doçentliğini radyoloji bilim alanında almış olup MR enterografi ile crohn hastalığı aktivitesi üzerine çalışması olmak.

2. Doçentliğini çocuk sağlığı ve hastalıkları bilim alanında almış olup çocuk gastroenteroloji yandal uzmanı olmak.

3. Doçentliğini genel cerrahi bilim alanında almış olup karaciğer ve böbrek nakli belgesine sahip olmak.

4. Doçentliğini kadın hastalıkları ve doğum bilim alanında almış olup tüp bebek sertifikasına sahip olmak.

5. Doçentliğini kadın hastalıkları ve doğum bilim alanında almış olup over tümörleriyle ilgili çalışması olmak.

6. Doçentliğini göz hastalıkları bilim alanında almış olup kornea lameller cerrahi konusunda eğitim belgesi olmak.

7. Doçentliğini beyin ve sinir cerrahisi bilim alanında almış olup pediatrik nöroşirurji alanında çalışması olmak.

8. Doçentliğini deri ve zührevi hastalıklar bilim alanında almış olup derinin viral ve paraziter hastalıklarıyla ilgili çalışması olmak.

9. Doçentliğini gastroenteroloji alanında almış olup hepatosellüler karsinom ile ilgili çalışması olmak.

10. Uzmanlığını çocuk sağlığı ve hastalıkları, doçentliğini çocuk kardiyolojisi alanında almış olmak.

11.Tıpta uzmanlık eğitimini çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları bilim alanında almış olup bilişsel davranışçı terapi teorik ve süpervizyon eğitimi almış olmak.

12. Tıpta uzmanlık eğitimini genel cerrahi alanında almış olup yoğun bakım yandal uzmanı olmak.

13. Tıpta uzmanlık eğitimini göğüs hastalıkları bilim alanında almış olup Covid 19 hastalarında pnömotoraksla ilgili çalışması olmak.

14. Tıpta uzmanlık eğitimini beyin ve sinir cerrahisi bilim alanında almış olup ensefalosellerle ilgili çalışması olmak.

15. Doçentliğini restoratif diş tedavisi bilim alanında almış olup biyoaktif restoratif materyaller konusunda çalışması olmak.

16. Doçentliğini matematik bilim alanında almış olup kısmi diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri konusunda çalışması olmak.

17. Doçentliği hayvan besleme ve beslenme hastalıkları bilim alanında almış olup antioksidan ve uçucu yağ asitleri konusunda çalışması olmak.

18. Doçentliğini veterinerlik iç hastalıkları bilim alanında almış olmak.

19. Doçentliğini matematik eğitimi alanında almış olup matematik öğretmenlerinin eğitim inançları konusunda çalışması bulunmak.

20. Doçentliğini biyoloji alanında almış olup yenilebilir mantarlarda antimikrobiyal ve antidiyabetik aktivite konusunda çalışması olmak.

21. Fars dili ve edebiyatı lisans ve yüksek lisans mezunu olup Türkçe-Farsça karşılaştırmalı edebiyat çalışması olmak.

22. Doktorasını psikoloji alanında yapmış olup ergenlerde bağlanma ve ebeveyn tutumları konusunda çalışması olmak.

23. Doktorasını psikoloji alanında yapmış olup gruplar arası önyargı ve narsisizm konusunda çalışması olmak.

24. Doktorasını sosyoloji alanında yapmış olup sosyal medya ve politika ilişkileri konusunda çalışması olmak.

25. Doktorasını ilgili alanda yapmış olup Şafii fıkhı konusunda çalışması olmak.

26. Doktorasını ilgili alanda yapmış olup hadisçiler ve hadis tartışmaları konusunda çalışması olmak.

27. Doktorasını ilgili alanda yapmış olup kelamda uluhiyyet konusunda çalışması olmak.

28. Doktorasını inşaat mühendisliği alanında yapmış olup baraj taşkınları konusunda çalışması olmak.

29. Doktorasını inşaat mühendisliği alanında yapmış olup yapıların optimum tasarımı konusunda çalışması olmak.

30. Doktorasını makine mühendisliği alanında yapmış olup toz metaluıjisi ile üretim ve aşınma konusunda çalışması olmak.

31. Doktorasını İslam tarihi ve sanatları alanında yapmış olup tarih eğitimi konusunda çalışması olmak.

32. Doktorasını tarih alanında yapmış olup son dönem yerel ve sözlü tarih konusunda çalışması olmak.

33. Doktorasını müzikoloji ve müzik teorisi alanında yapmış olup müzikoloji konusunda çalışması olmak.