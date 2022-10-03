TÜBİTAK, 1 personel alacak
TÜBİTAK, 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 24 ekim 2022
Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 03 Ekim 2022 02:13
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:
TÜBİTAK BAŞKANLIK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE (PROJE PERSONELİ) ÇALIŞAN İSTİHDAM EDİLECEKTİR
SON BAŞVURU TARİHİ: 24.10.2022<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
*Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK
İş Başvuru Sisteminde (kariyer.tubitak.gov.tr) yer almaktadır.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK BAŞKANLIK
Adres: Tunus Cad. No: 80, 06100 Kavaklıdere - ANKARA
E-Posta: kariyer@tubitak.gov.tr
Telefon: 0 312 298 17 26 / 17 43 / 17 07 / 17 20 / 17 17
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