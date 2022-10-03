Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu"nun 48'inci maddesi, 2547 sayılı "Yükseköğretim Kanunu"nun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri ile "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

- Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihi olan 03.10.2022 ve son başvuru tarihi olan 17.10.2022 tarihi mesai bitimine kadardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23.,24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların, Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek, ibraz edeceklerdir.

- 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında, başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

*PROFESÖR;

Kadrolarına başvuracak adayların, daimi statüde görev yapacak olup, adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri (Üniversitemiz web sayfasından temin edilebilir.), Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler, Yayın Listesi (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirtmek koşuluyla), 6 (altı) takım (1 Adet Fiziksel + 5 Adet Flashdisk halinde) hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek, Üniversitemiz Rektörlüğü, Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

**DOÇENT;

Kadrolarına başvuracak adayların, daimi statüde görev yapacak olup, adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri (Üniversitemiz web sayfasından temin edilebilir.), Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler, Yayın Listesi, 4 (dört) takım (1 Adet Fiziksel + 3 Adet Flashdisk halinde) hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek, Üniversitemiz Rektörlüğü, Personel Dairesi Başkanlığına, şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

***doktor öğretim üyesi;

Kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri (Üniversitemiz web sayfasından temin edilebilir.), Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgeleri veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeleri, Yayın Listesi, 4 (dört) takım (1 Adet Fiziksel + 3 Adet Flashdisk halinde) hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek, Üniversitemizin İlgili Birimlerine, şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.