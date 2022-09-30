Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

MUAFİYET

1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar başvuru için http://sakit.selcuk.edu.tr adresine girip ön kayıtlarını gerçekleştirecek ve sistemden alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra müracaat süresi içerisinde ilanda belirtilen birime şahsen veya posta yolu ile göndereceklerdir.

1. Eksiksiz doldurulmuş Müracaat Formu

2. Özgeçmiş

3. Nüfus cüzdanı veya Kimlik kartı fotokopisi

4. Mezuniyet Belgeleri ve Transkript (Lisans, Yüksek Lisans)

5. Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için) Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapabilecektir. Atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet/öğrenci belgelerinin aslı veya onaylı sureti ibraz edilecektir)

6. Bir adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık olmalı)

7. Merkezi sınav (ALES) sonuç belgesi.

8. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için) (HİTAP Hizmet Dökümü e-devlet üzerinden karekodlu olarak alınabilir)

9. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-devletten alınabilir.) (Sorgulamanın Resmi Kuruma vermek üzere yapılması gerekmektedir.)

10. Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir. e-Devlet üzerinden alınan belgelerde terhis, tecil veya muafiyet tarihleri belirtilmemiş ise söz konusu belgelerin Askerlik Şubelerinden alınmış olması gereklidir)

11. Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve deneyim belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belgeye SGK Tescil ve Hizmet Dökümü eklenerek teslim edilecektir)

12. Yabancı Dil (YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1. Başvurunun şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

2. Sonuçlar üniversitenin internet adresinde (https://www.selcuk.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresinde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3. Onaylı istenen belgelerin resmi kurumlar tarafından "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir.

4. Adaylar üniversite tarafından ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Postadaki gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir. Eksik bilgi ve belge ile gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurularda sorumluluk adaya aittir.

6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

7. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

8. Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin (d) fıkrası kapsamında atama yapılacaktır.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" veya "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi" kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre hazırlayacakları 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri 6 adet USB belleğe ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası "Form ve Belgeler" kısmında bulunan belgeler 2 nüsha olarak doldurulacak olup, 1 nüshası bilimsel dosyaya konacak, 1 nüshası da müracaat esnasında verilecektir.)

2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre hazırlayacakları 4 adet USB belleğe ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası "Form ve Belgeler" kısmında bulunan belgeler 2 nüsha olarak doldurulacak olup, 1 nüshası bilimsel dosyaya konacak, 1 nüshası da müracaat esnasında verilecektir.)

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre hazırlayacakları 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet USB belleğe ekleyerek İlan edilen birime şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası "Form ve Belgeler" kısmında bulunan belgeler 2 nüsha olarak doldurulacak olup, 1 nüshası bilimsel dosyaya konacak, 1 nüshası da müracaat esnasında ilan edilen birime verilecektir.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" veya "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi" kriterlerden birinde belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşımadığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7/ç bendi ve bu maddeye 15.11.2021 tarihinde eklenen geçici madde 2'ye göre işlem yapılır.

5. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

9. Başvuru süresi 30.09.2022 - 18.10.2022 tarihleri arasında olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

10. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

DUYURULUR.