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Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi 15 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 ekim 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 28 Eylül 2022 00:30
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Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin www.bitliseren.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

ilan Tarihi : 28.09.2022 (Resmi Gazete'de)

Son Başvuru Tarihi: 12.10.2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar.

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma ilkeleri Yönergesi" hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

. PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Adli Sicil Belgesi, varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri (kurum içinden başvuranlar hariç) ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 1 (Bir) adet fiziki dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 6 (Altı) adet USB Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim ederek veya posta ile göndererek başvurmaları gerekmektedir.

. DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Adli Sicil Belgesi, varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri (kurum içinden başvuranlar hariç) ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 1 (Bir) adet fiziki dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (Dört) adet USB Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim ederek veya posta ile göndererek başvurmaları gerekmektedir.

. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESi kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Adli Sicil Belgesi, varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri (kurum içinden başvuranlar hariç) ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 1 (Bir) adet fiziki dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (Dört) adet USB Flash Bellek ile kadro ilanın yapıldığı Fakülte/Meslek Yüksekokuluna şahsen teslim ederek veya posta ile göndererek başvurmaları gerekmektedir.

. ÖNEMLi NOTLAR:

1- Başvuracak adayların "Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi"nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmekte olup, (http://www.bitliseren.edu.tr/) adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar/Yönergeler kısmından başvuracakları unvana ait formları eksiksiz doldurup, her sayfası imzalı olacak şekilde başvuru dosyasına eklemeleri zorunludur.

2- Yurtdışından alınan diplomaların ve unvanların Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

3- Başvuracak adayların başvuru formunda bulunan ilan numarasını mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.

4- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

5- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

6- Teslim edilecek belgelerden e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belgeler kabul edilecek olup e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir.

7- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

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