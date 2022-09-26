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Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi 37 Akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 11 ekim 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 26 Eylül 2022 00:33
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Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

* Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarmda Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına ilişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/4303) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet salt okunur CD/DVD/USB ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD/USB ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD/USB ile ilgili birimlere (Dekanlık/Müdürlük) şahsen başvuracaklardır.

Genel Açıklamalar;

1) ilan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2) Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

3) Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkanı vardır.

4) Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

5) 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen, %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

6) Doçent ve Profesör unvanı taşıyanların daha alt kadrolara başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

8) Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

9) İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

** Adayların salt okunur USB/CD/DVD'ye bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayınlar dosyasının yanı sıra; Başvuru Formunu, Puanlama Tablosunu, Özgeçmişini ve Öğrenim Belgelerini onaylı bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir.

** Son Başvuru Tarihi: 11.10.2022 mesai bitimine kadardır.

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