İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 ekim 2022
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
İSTENİLEN BELGELER:
1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)
2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)
3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı Cv)
4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği)
5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği
6. ALES Sonuç Belgesi
7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kuramlarından alınacak hizmet belgesi
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9. 2 Adet Fotoğraf
10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge
11. Adli Sicil Kaydı
NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde (www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup, Bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
NOT-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması yeterlidir.
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