Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgiler ile istenen belgelere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU ADRESLERİ:

- İlanlar için ilgili birimlere başvuru yapılacak olup, ayrıntılı iletişim bilgileri ile başvuru adresleri söz konusu birimlerin web sitelerinde yer almaktadır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Matbu başvuru dilekçesi http://bozok.edu.tr/documents/ogretim%20elemani%20Basvuru%20Dilekcesi.doc internet adresinden alınarak eksiksiz olarak doldurulup imzalanacaktır. İmzasız dilekçe ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

2- Lisans diploma ve transkript belge fotokopileri,

3- Tezli yüksek lisans diploma ve transkript belge fotokopileri

4- ALES belgesi,

5- Özgeçmiş,

6- Başvuru yapılan ilanın, ilan özel şart kısmında belirtilen çalışma ve tecrübelere dair belgeler. (istenen ilanlar için)

Önemli Not:

1- Her aday bir kadroya başvuru yapabilir. (birden fazla kadroya başvurduğu sonradan tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.)

2- Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması nedeniyle kesinlikle iade edilmeyecektir.

3- Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

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