İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik'in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların "İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini" sağlaması gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:

Müracaat edecekleri kadroyu belirtir;

- Dilekçe

- Nüfus cüzdanı örneği

- YÖK formatında özgeçmiş

- 2 adet fotoğraf

- Öğrenim Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için Denklik Belgesi)

- Yabancı Dil Puan Belgesi (Eğitim Dili İngilizce Olan Program Başvuruları İçin)

- Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar Dilekçe ve özgeçmiş ekinde Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını CD veya Flash Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına CD veya Flash Bellek ile birlikte şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir.

- İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen şartları taşıdığını beyan etmeleri gerekmektedir. ( https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/ogrenciler/yasa-yonetmelikler/Pages/yonerge-yonetmelikler.aspx)

- İAÜ Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen şartlara ilişkin yapılacak olan yapılacak olan beyan dilekçesine ilgili puanlamalar yapılarak eklenmelidir.

- Hazırlanan puanlama belgesi ıslak imzalı olarak başvuru dosyasına eklenmelidir.

- Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- İlk Başvuru Tarihi: 19.09.2022

- Son Başvuru Tarihi: 03.10.2022

İlgililere duyurulur.