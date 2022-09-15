Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Adli Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü veTrafık Enstitüsüne Anayasanın 132'nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yükseköğretim Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunıı'nun ilgili maddeleri ile Akademimiz web sayfasında yayınlanan Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltine Kriterleri çerçevesinde naklen veya açıktan atama ile Doktor Öğretim Üyesi unvanında (4), Öğretim Görevlisi unvanında (9) ve Araştırına Görevlisi unvanında (3) öğretim elamanı alınacaktır.

İlan ile ilgili tüm bilgilere Akademimiz www.pa.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Adayların Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak;

İhtiy aç Duyulan Öğretim Elemanı Alan, Unvan, Kadro Sayılan Ve Başvuracaktan Bilim Dallan İle İlgili Olarak Adaylarda Aranan Özel Şartlan Gösterir Tablo