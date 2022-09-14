Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik"i ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi'nde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreci Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Adres : Ankara Bilim Üniversitesi Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı

No:16A/1 Yenimahalle ANKARA Telefon: 0 312 397 01 50

Başvuru Tarihi : 14/09/2022

Son Başvuru Tarihi : 28/09/2022

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;

Ön Değerlendirme Tarihi : 30/09/2022

Sınav Tarihi : 03/10/2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 05/10/2022

TÜM ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1. Başvurdukları birimi belirten dilekçe.

2. Özgeçmiş.

3. İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).

4. Nüfus Cüzdanı Örneği.

5. Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

6. SGK Hizmet Dökümü.

7. Adli Sicil Belgesi.

8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

9. İkametgah

10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

PROFESÖR, DOÇENT ve DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Yayın listesi

2. Doçentlik belgesi

3. İngilizce eğitim veren bölümler için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi.

4. Profesörler için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD. / Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES'ten en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.

2. Onaylı lisans (varsa yüksek lisans, doktora) transkript belgeleri.

3. İngilizce eğitim veren bölümler için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi.

ÖZEL ŞARTLAR

. idarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir.

. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

. istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep

edemeyeceklerdir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.