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Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi 4 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 eylül 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 06 Eylül 2022 03:31
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Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine ve "Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi "ne göre öğretim üyesi alınacaktır. ilan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve detaylı bilgilere https://www.amasya.edu.tr/ web sayfasında yer verilmiştir.

Başvuru süresi Resmi Gazete'de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gündür.

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