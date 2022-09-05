Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Profesör kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 6 (altı) adet CD/DVD/USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet belgelerini, müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Profesör kadrosuna atanacaklar, daimi statüde görev yapacaklardır.

2- Doçent kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet CD/DVD/USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna atanacaklar, daimi statüde görev yapacaklardır.

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doktora belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet CD/DVD/ USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar, daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar;

- Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.

- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

- Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesinin 3. maddesinin d fıkrası uyarınca, Rektörlüğümüzce oluşturulan Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara taşıyıp taşımadığı ile ilgili ön inceleme yapılacak olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir.

- Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların; YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından muadil kabul edilen bir yabancı dil sınavlarının birinden asgari 55 (Elli Beş) puan aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

- Tıp Fakültesi öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların; lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve doçentlik diplomalarının aslı ya da resmi kurum/noter onaylı veya karekodlu e-Devlet çıktısı suretini teslim etmelidir.

- Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atanma Esaslarına göre oluşturulan puanlama tablosunu doldurularak müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Başvuru Süresi ve Yeri:

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Profesör ve doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), Doktor öğretim üyesi başvuruları ise ilgili birime şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

AÇIKLAMALAR

1 Tıpta uzmanlık eğitimini Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında tamamlamak. Zor hava yolu yönetimi alanında çalışmaları olmak.

2 Tıpta uzmanlık eğitimini Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında tamamlamak.

3 Tıpta uzmanlık eğitimini Çocuk Cerrahisi alanında tamamlamak.

4 Tıpta uzmanlık eğitimini Genel Cerrahi alanında tamamlamak.

5 Tıpta uzmanlık eğitimini Göz Hastalıkları alanında tamamlamak, Punktum tikaclarinin etkinliği ile ilgili çalışma yapmış olmak.

6 Tıpta uzmanlık eğitimini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında tamamlamak.

7 Kulak Burun Boğaz alanında doçentlik unvanı almış olmak.

8 Tıpta uzmanlık eğitimini Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında tamamlamak. Subklinik sinüzitin timpanoplatiye etkileri üzerine çalışmaları olmak.

9 Tıpta uzmanlık eğitimini Ortopedi ve Travmatoloji alanında tamamlamak.

10 Tıpta uzmanlık eğitimini Tıbbi Patoloji alanında tamamlamak.

11 Tıpta uzmanlık eğitimini Üroloji alanında tamamlamak.

12 Tıpta uzmanlık eğitimini Acil Tıp alanında tamamlamak. Ortopedik acillerle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

13 Tıpta uzmanlık eğitimini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında tamamlamak. İyi Klinik Uygulamalar alanında eğitimler almış olmak

14 Tıpta uzmanlık eğitimini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında tamamlamak.

15 Tıpta uzmanlık eğitimini Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında tamamlamak. Vankomisin dirençli enterokok bakteriyemisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

16 Tıp Fakültesi Mezunu olmak ve Tıpta uzmanlık eğitimini Halk Sağlığı alanında tamamlamak.

17 İç Hastalıkları Endokrinoloji Yan Dal Uzmanı olmak.

18 Tıpta Uzmanlık Eğitimini İç hastalıkları alanında tamamlamak.

19 Tıpta uzmanlık eğitimini Kardiyoloji alanında tamamlamak. Elektrofizyolojik işlemler ile ilgili eğitim almış olmak.

20 Tıpta uzmanlık eğitimini Kardiyoloji alanında tamamlamak.

21 Tıpta uzmanlık eğitimini Farmakoloji alanında tamamlamak veya Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp)'ta Farmakoloji Yüksek Lisans* ve Doktorası yapmış olmak. HPLC yöntemiyle çalışmalar yapmış olmak.

22 Tıpta uzmanlık eğitimini Anatomi alanında tamamlamak veya Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp)'ta Anatomi Yüksek Lisans* ve Doktorası yapmış olmak. Deneysel kemik doku çalışmalar yapmış olmak.

23 Tıpta uzmanlık eğitimini Biyofizik alanında tamamlamak veya Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp)'ta Biyofizik Yüksek Lisans* ve Doktorası yapmış olmak. İlgili alanda doçentlik unvanı almış olmak.

24 Tıpta uzmanlık eğitimini Fizyoloji alanında tamamlamak veya Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp)'ta Fizyoloji Yüksek Lisans* ve Doktorası yapmış olmak. İskemik inme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

25 Tıpta uzmanlık eğitimini Histoloji ve Embriyoloji alanında tamamlamak veya Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp)'ta Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans* ve Doktorası yapmış olmak. Elektron mikroskobu ile çalışmalar yapmış olmak.

26 Tıpta uzmanlık eğitimini Tıbbi Biyoloji alanında tamamlamak veya Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp)'ta Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans* ve Doktorası yapmış olmak. İlgili alanda doçentlik unvanı almış olmak.

27 Tıpta uzmanlık eğitimini Tıbbi Mikrobiyoloji alanında tamamlamak veya Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp)'ta Tıbbi Mikrobiyoloj Yüksek Lisans* ve Doktorası yapmış olmak.

28 Doktorasını Sosyal Antropoloji alanında yapmış olup çok türlü Etnografi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

29 Doktorasını Fars Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olup, 13-14. yüzyıllar bağlamında Farsça gazel incelemesi, din, tasavvuf, rüya ve tabirname konularıyla ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

30 Doktorasını Sanat Tarihi alanında yapmış olup, Kırsal konut mimarisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

31 Doktorasını Sanat Tarihi alanında yapmış olup, İslam resim sanatı ve resimli el yazmaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

32 Siyaset Sosyolojisi ve Cumhuriyet Dönemi Siyasal Tarih ve Kimlik Oluşumu alanında çalışmalar yapmış olmak.

33 Süryani dili, tarihi ve kültürü alanında araştırmalar yapmış olmak ve bu alanda eserler yazmış olmak.

34 Doktorasını Tarih alanında yapmış olup Osmanlıda Nasturiler ve devletle ilişkileri hakkında çalışma yapmış olmak.

35 Doktorasını Tarih alanında yapmış olup Osmanlı hakimiyetindeki Durziler ve Maruniler hakkında çalışma yapmış olmak.

36 Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olup Cumhuriyet Dönemi Türk romanı ve şiirinde din konusuyla ilgili çalışma yapmış olmak.

37 Doktorasını Felsefe alanında yapmış olup çağdaş mantık uygulamaları ve zaman mantığı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

38 Doktorasını iktisat alanında yapmış olup dış ticaret liberalizasyonun ve işsizlik arasındaki ilişki ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

39 Doktorasını İktisat alanında yapmış olup Yeni Keynesyen model üzerine çalışma yapmış olmak.

40 Doktorasını İşletme alanında yapmış olup Diferansiyel gelişim algoritması ve değişken komşuluk arama algoritması konularında bilimsel çalışma yapmış olmak.

41 Doktorasını İslam İktisadi ve Hukuku alanında yapmış olup Liderlik ve küreselleşme çok uluslu şirketler ile ekonomik bağımlılık alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

42 Doktorasını Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yapmış olup Çatışma çözümü ve siyaset felsefesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

43 Doktorasının İşletme alanında yapmış olup Sağlık hizmetleri pazarlaması, kişisel markalama coğrafi işaretli ürünlerin pazarlanması alanlarında akademik çalışma yapmış olmak.

44 Doktorasını Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında yapmış olup Web of Science Endekslerinde taranan dergilerde gastronomi alanında yayınları olmak.

45 Doktorasını Turizm Rehberliği veya Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olup Kültür Turizmi alanında çalışmalar yapmış olmak.

46 Doktorasını Mimarlık alanında yapmış olup Geleneksel konut ve Vernaküler mimari üzerine çalışmalar yapmış olmak.

(*Tıp Mezunu olup ilgili alanlarda Doktorasını tamamlamış adaylarda, ayrıca yüksek lisans yapma gerekliliği bulunmamaktadır.)

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